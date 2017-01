Trucuri de de mare efect în bucătărie

Ştire online publicată Luni, 17 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Când pregătești masa pentru sărbători sau pentru orice alt eveniment, vei fi nevoită să folosești multe vase și accesorii pentru gătit. În plus, vei avea nevoie și de suprafață de lucru pentru întins aluaturi. Procedează și tu ca bucătării profesioniști și obișnuiește-te să faci curățenie pe parcurs. Iată ce recomandă Culinaria.ro:Nu lăsa chiuveta să se umple de vase, ci spală-le imediat ce nu îți mai sunt de folos. Ai dat cozonacul la cuptor? Curată imediat blatul de lucru! Deși pare dificil la început, când bucatele vor fi gata, bucătăria va străluci de curățenie, iar tu te vei putea relaxa în voie.Folosește citricele la maximum! Încă este sezonul citricelor, așa că învață cum să profiți de ele pentru a beneficia de toate vitaminele și de gustul aromat inconfundabil. Stoarce-le bine. Pentru a extrage cât mai mult suc, rostogolește fructele pe suprafață de lucru, presandu-le ușor cu mâna în același timp. Sau le poți încălzi la microunde pe treaptă medie timp de 20 de secunde. Apoi taie-le pe jumătate și stoarce-le că de obicei.Coajă rasă pentru gătit. Investește într-o răzătoare Microplane (o găsești în majoritatea magazinelor de specialitate). Aceasta are tăișuri mai precise decât clasica răzătoare și te va ajuta să colectezi mai multă coajă galbenă, lăsând-o pe cea albă și amară deoparte.Coajă rasă pentru décor. Pentru decoratul băuturilor și deșerturilor, învață să cureți coaja citricelor cu economul (decojitorul pentru legume și fructe) sau folosește o ustensilă specială pentru răzuit coaja citricelor. Efectul de ondulare se obține prin înmuierea fâșiilor de coajă în apă rece cu gheață.Ai nevoie doar de suc? Curăță mai întâi coaja sub formă de fâșii cu ajutorul economului, apoi congeleaz-o. Poți să pui coji în aceeași pungă de mai multe ori, pentru că fâșiile nu se vor lipi între ele, iar timpul de expirare este foarte lung. Folosește câte o fâșie atunci când prepari un tagine, curry sau o tocană. Ai nevoie doar de coajă? Colectează mai întâi cantitatea de care ai nevoie, apoi stoarce fructele și păstrează zeamă în tavă pentru cuburi de gheață. Împrospătează cu ele băuturile preferate sau o carafă cu apă plată. Vei fi tentat să bei mai mult, deci te vei hidrata mai bine și în același timp vei obține un plus de vitamine.