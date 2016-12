Trucuri care influenţează libidoul

Trucuri care influențează libidoul

Ştire online publicată Vineri, 10 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un pahar de vin poate fi ca „motorașul” care pornește acțiunea în dormitor. Reduce stresul și anxietatea mai ales dacă ești la prima întâlnire. Nu uita, nu abuza de alcool, un pahar de vin poate fi de ajuns.Încearcă afrodisiaceNu există niciun praf magic, însă afrodisiacele pot fi amuzante. Nu te gândi la vreo pastilă anume. Dimpotrivă, gândește-te la mân-carea ta preferată. O poți găti și o poți savura împreună cu parte-nerul. Când te simți bine cu tine, te simți bine și cu cel de lângă tine.Renunță la țigăriToată lumea știe care sunt efectele fumatului. Noi le amintim și acum, pentru că ele sunt vinovate și pentru libidoul tău scăzut.Exercițiile fizice fac minuniDa, exercițiile fizice te mențin în formă și sănătoasă. Efortul fizic trebuie să fie și la sală, și acasă. În ambele părți încununat de o răsplată frumoasă.Scapă de kilogramele în plusNu te simți bine în pielea ta? Îți este rușine să te dezbraci? Cum ai vrea să ai chef de sex în acest caz? Este timpul să pui în aplicare planul și să încerci și o dietă simplă.Mănâncă ce trebuieDacă trupul tău este slăbit, nici sexul nu va fi ok. Trebuie să-i oferi corpului toate vitaminele și proteinele de care are nevoie. Nu uita de legume și fructe.Masajul, arta amorului de calitateMasajul este cea mai răspândită metodă de preludiu. Tu ai folosit-o? Dacă nu, este timpul să o faci. Și dacă ai timp, te poți documenta și cu secretele masajului tantric. Surprinde-ți partenerul într-un mod plăcut și vei avea parte de o răsplată pe măsură.Ginkgo biloba, secretul unui corp armoniosAceastă plantă ajută la circulația sângelui spre creier și spre organele genitale. Are în același timp un efect miraculos asupra orgasmului, așa că pune-l pe lista favoritelor la cumpărături.(sursa: www.femeia.ro)