Tritonic & Frida au trecut prin Mangalia…

Vineri seara, Tritonic Grup Editorial a fost prezent la Centru Cultural din Mangalia, în cadrul Târgului de Carte, eveniment organizat de Tudor Company. Cu acest prilej, s-a sărbătorit și aici centenarul Frida Khalo printr-o expoziție de foto- grafii intitulată „Lumea Fridei” și printr-o prezentare a romanului „Frida”, de Barbara Mujica. Acțiunea l-a avut ca invitat pe Bogdan Hrib, editor al Grupului Editorial Tritonic. În aceeași seară, a fost lansată și Colecția LIT, în Mangalia. Primele patru titluri ale acestei colecții sunt „Chipul din cenușă”, de Victor Dragomir, „Rondo capriccioso”, de Lorena Lupu, „Alfabetul pietrelor”, de Henrietta Rose-Innes, și „Dusă cu capu’”, de Mathilde Monaque.Colecția LIT a poposit, sâmbătă seara, și în Vama Veche. Anul „Frida” Romanul Frida, povestit prin vocea surorii ei, Cristina, martoră la mariajul zbuciumat al celor doi, este atât o ficțiune construită sclipitor, cât și un portret viu al unei femei seducătoare și unice. Ceea ce se derulează prin fața ochilor cititorului este, totodată, povestea unor rivalități puternice între surori - Cristina și Frida luptă pentru dragostea lui Rivera -, dar și istoria fascinantă a Mexicului din prima jumătate a secolului XX, cu personaje ca revoluționarul rus Leon Troțki sau staruri de cinema amețitor de frumoase precum Maria Felix, Dolores del Rio și Paulette Goddard. „Rondo capriccioso”, de Lorena Lupu O tânără actriță are ocazia să lucreze la un spectacol cu cea care îi este model, o actriță celebră. Între cele două se naște o relație complexă, care se dezvoltă pagină cu pagină, până la sfârșitul romanului. Autoarea, Lorena Lupu, este în prezent actriță, colaboratoare a Teatrului Mic din București, iar „Rondo capriccioso” este romanul ei de debut. „Dusă cu capu’ “, de Mathilde Monaque Adolescența, perioada marilor schimbări, nu a iertat-o pe Mathilde. Aflată în căutarea sinelui, Mathilde uită de ea și încearcă să devină ceea ce crede că vor ceilalți să vadă. De la obsesia de a fi plăcută de cei din jur, de la dorința de a iubi și de a fi iubită, Mathilde ajunge să fie o persoană anorexică, ba mai mult, devine depresivă. Iar pentru că situația pare a scăpa de sub control, internarea ei într-un spital de boli nervoase pare a fi singura soluție. „Alfabetul pietrelor”, de Henrietta Rose-Innes Povestea se construiește în jurul amintirilor lui Jean, unul dintre cei doi copii sălbatici găsiți într-o peșteră de arheologul Bernard Faro. Amintiri confuze, neclare, amintiri în care vocea fratelui său îl cheamă la el, în pădurea din care au venit. Pentru a scăpa de aceste viziuni apăsătoare, Jean trebuie să își înfrunte demonii trecutului, trebuie să învețe să citească, din nou, Alfabetul Pietrelor. Dar, ca în orice altă încercare decisivă pentru un om, are nevoie de ajutor. 