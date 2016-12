Trend de sezon: fii sofisticată în stilul anilor ’70

Ştire online publicată Miercuri, 13 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

De la anonimatul absolut al mastii sau la pierderea voita in multime pentru a nu atrage atentia si pana la vedetism sau fronda, costumul a fost manevrat in decursul timpurilor cu toate nuantele cu care cochetele isi ascundeau sau isi aratau zambetul de dupa evantai.Intre ostentatie si lipsa totala de originalitate, sunt posibile nenumarate atitudini, iar cautarea celei mai bune dintre ele, a starnit in toate epocile discutii inflacarate.Solutia ideala gasita de cei mai seriosi participanti la aceasta eterna controversa, a fost intotdeauna cam aceasta: sa nu te iei dupa nimeni, ci sa alegi ce-ti sta mai bine, punandu-ti in valoare personalitatea, in acelasi timp insa, sa nu iesi prea tare din comun, ci sa pastrezi masura.Asa se intampla cu oricine incearca sa adopte stilul anilor `70 .Sigur iti doresti acel aer vintage in garderoba ta. Esenta unei perioade din trecut, din care vrei sa imprumuti cele mai sexy si elegante tinute.In ultima perioada, moda ti-a dat posibilitatea sa alegi intre farmecul anilor `40 sau stilul retro al anilor `60. De aceasta data, atentia este centrata si pe anii ’70 si aceasta perioada este reinventata odata cu noul sezon toamna-iarna 2011/2012.In ce priveste colectiile pret-a-porter, tendintele anilor `70, sunt citadine si usor de adaptat si simplu de purtat pentru femeilor obisnuite.Prin urmare inspira-te si tu din perioada anilor `70 si adopta de la tinuta in stil boho la altele mai sophisticate sau elegante.Pantalonii evazati cu talie inalta, sunt cu siguranta un articol versatil al acestor ani de moda. Fustele scurte sunt inlocuite de rochiile maxi si pantaloni lari , platformele inalte intra atat in moda masculina si feminina, iar culorile electrice in combinatii psihedelice formeaza paleta cromatica de baza.Accentul materialelor, cade pe materiale sintetice, lucioase cu textura cromatica metalica, dar si pe materiale naturale, capabile sa confere volum tinutei : matase, saten, lurex, vascoza, polyester.Renasterea anilor `70Acesta este un trend de baza in sezonul care urmeaza. Look-urile trebuie sa contina un aer de sexualitate si de independenta sfidatoare. Trebuie sa fii foarte indrazneata si sa ai curajul sa porti palarii, bijuterii exotice si pantofi cu platforme.Drept exemplu, ia-o pe Bianca Jagger si imagineaza-ti o rochie lucioasa la Studio 54.Fii sofisticata in stilul anilor ’70 pe timp de ziZiua este indicat sa adopti tinute cat mai simple si impecabile, dar voluminoase, in nuante pamantii. Printre piesele principale ale acestui trend se numara: pantalonii largi cu talie inalta, prevazuti cu o curea, bluze cu funda, cu maneci largi si bufante, confectionate din texturi precum matase sau satin, pulovere cu guler bagate in pantaloni sau fusta.Pentru a obtine un efect in stilul anilor ’70, accesorizeaza tinuta cu un colier din margele sau poarta o vesta peste pulover.Daca indraznesti, poarta o salopeta cu imprimeu. Este o alegere inteligenta in stilul anilor ’70.(sursa:www.stilfeminin.ro)