Trei stele, trei vedete total diferite - Margareta Pâslaru, No Mercy şi fostul deţinut politic Doru Novacovici

Trei stele, trei vedete total diferite - Margareta Pâslaru, No Mercy și fostul deținut politic Doru Novacovici

Festivitățile de amplasare a stelelor pe Aleea Stelelor de Mare au continuat, joi seară, cu cele dedicate Margaretei Pâslaru, solistului de la No Mercy și scriitorului Doru Novacovici. Sunt personalități total diferite, din genuri diferite, dar au, la Mangalia, stele în apropiere. Și asta pentru că, potrivit organizatorilor, au fost la „Callatis“ și fiecare dintre ei a avut ceva de spus în cariera sa. Pâslărița, mereu tânără Margareta Pâslaru a fost sărbătorită de două ori în cursul zilei de joi. A primit din partea organizatorilor Festivalului „Callatis“ o stea pe celebra alee, iar din partea Radio România Actualități, o diplomă și o distincție specială pentru întrega sa carieră. La festivitatea de pe Aleea Stelelor de Mare, producătorul general al festivalului, Cornel Diaconu, a declarat că este demn de remarcat tenacitatea, dârzenia, dar mai ales omul Margareta Pâslaru, care a rămas și peste ani și pe meleaguri străine - unde oricare expatriat știe că nu este ușor -, la fel de sufletistă, la fel de umanitară, la fel de receptivă la ajutorarea semenilor ei. Este cea care a făcut ca numele de român să fie rostit cu admirație și respect, au susținut organizatorii. Pâslărița a fost vădit emoționată de moment, mai ales că zeci de persoane s-au adunat pe faleză să o vadă mai de aproape, să o fotografieze. S-a exclamat la unison: „Este neschimbată!“. Marty, de la No Mercy, și-a amintit de Nicoleta Luciu… Solistul trupei No Mercy, Marty, a primit și el o stea de mare. A fost foarte sincer și a spus că nu știe cine e vecina lui de pe alee, adică Margareta Pâslaru, dar pentru el România nu mai este deloc o necunoscută. După festivitățile de pe Aleea Stelelor de Mare, ne-a declarat că, în ultimul an, a avut multe colaborări cu artiști români, iar concertele lui în diferite orașe ale țării au fost chiar mai multe decât se aștepta. Ne-a mai spus că a mai jucat în câteva producții americane, dar pentru el rămâne aparte colaborarea cu actorii de la telenovela „Iubire ca în filme”. A fost primul lui rol într-o telenovelă și în același timp într-o producție de televiziune europeană. I-a rămas în minte Nicoleta Luciu, despre care mi-a spus că este o actriță și o prietenă de nădejde. Marty s-a mai lădudat și cu o colaborare cu Animal X, pe care a avut-o în decembrie anul trecut, la București. O stea și pentru luptătorul împotriva comunismului Doru Novacovici a primit o stea de mare joi seara fiind, totodată, și un invitat special al Salonului Artiștilor Români de Pretutindeni Doru Novacovici s-a născut la 20 noiembrie 1933 la București și este inginer european, expert în construcții civile. În România a fost condamnat la zece ani de muncă silnică, șapte ani de degradare civică și confiscarea averii pentru „crimă de uneltire contra ordinii sociale” comuniste. Refugiat în 1978 în Franța, a organizat zilnic, între 1 martie și 15 august 1979, pe esplanada Trocadero din Paris, cea mai lungă manifestație publică împotriva regimului comunist. A scris zeci de articole în ziarele franțuzești și a organizat numeroase conferințe pentru a denunța ororile regimului comunist. În perioada 1984-1991 a fost Secretar General fondator al UMRL, iar în perioada 1991-1997 a fost președintele aceleiași organizații. La Mangalia, în după amiaza zilei de joi, și-a lansat volumul „Căderea Tiraniei”, o carte de memorialistică care prezintă evoluția Uniunii Mondiale a Românilor Liberi după anul 1990. „Este o carte care, cu cât se apropie mai mult de prezent, cu atât se afundă mai mult în trecut”, a spus Doru Novacovici. „Fiecare carte nou apărută, în felul meu de a gândi, este ca nașterea unui copil. Ce poate să aducă viitorul în legătură cu cartea respectivă, dacă va fi ea importantă în schim-barea unei mentalități, în modificarea sensibilității celor care o citesc - nu știm, după cum nu știm care va fi destinul copiilor care s-au născut”, a mai precizat Doru Novacovici.Festivitățile de amplasare a stelelor pe Aleea Stelelor de Mare au continuat, joi seară, cu cele dedicate Margaretei Pâslaru, solistului de la No Mercy și scriitorului Doru Novacovici. Sunt personalități total diferite, din genuri diferite, dar au, la Mangalia, stele în apropiere. Și asta pentru că, potrivit organizatorilor, au fost la „Callatis“ și fiecare dintre ei a avut ceva de spus în cariera sa. Pâslărița, mereu tânără Margareta Pâslaru a fost sărbătorită de două ori în cursul zilei de joi. A primit din partea organizatorilor Festivalului „Callatis“ o stea pe celebra alee, iar din partea Radio România Actualități, o diplomă și o distincție specială pentru întrega sa carieră. La festivitatea de pe Aleea Stelelor de Mare, producătorul general al festivalului, Cornel Diaconu, a declarat că este demn de remarcat tenacitatea, dârzenia, dar mai ales omul Margareta Pâslaru, care a rămas și peste ani și pe meleaguri străine - unde oricare expatriat știe că nu este ușor -, la fel de sufletistă, la fel de umanitară, la fel de receptivă la ajutorarea semenilor ei. Este cea care a făcut ca numele de român să fie rostit cu admirație și respect, au susținut organizatorii. Pâslărița a fost vădit emoționată de moment, mai ales că zeci de persoane s-au adunat pe faleză să o vadă mai de aproape, să o fotografieze. S-a exclamat la unison: „Este neschimbată!“. Marty, de la No Mercy, și-a amintit de Nicoleta Luciu… Solistul trupei No Mercy, Marty, a primit și el o stea de mare. A fost foarte sincer și a spus că nu știe cine e vecina lui de pe alee, adică Margareta Pâslaru, dar pentru el România nu mai este deloc o necunoscută. După festivitățile de pe Aleea Stelelor de Mare, ne-a declarat că, în ultimul an, a avut multe colaborări cu artiști români, iar concertele lui în diferite orașe ale țării au fost chiar mai multe decât se aștepta. Ne-a mai spus că a mai jucat în câteva producții americane, dar pentru el rămâne aparte colaborarea cu actorii de la telenovela „Iubire ca în filme”. A fost primul lui rol într-o telenovelă și în același timp într-o producție de televiziune europeană. I-a rămas în minte Nicoleta Luciu, despre care mi-a spus că este o actriță și o prietenă de nădejde. Marty s-a mai lădudat și cu o colaborare cu Animal X, pe care a avut-o în decembrie anul trecut, la București. O stea și pentru luptătorul împotriva comunismului Doru Novacovici a primit o stea de mare joi seara fiind, totodată, și un invitat special al Salonului Artiștilor Români de Pretutindeni Doru Novacovici s-a născut la 20 noiembrie 1933 la București și este inginer european, expert în construcții civile. În România a fost condamnat la zece ani de muncă silnică, șapte ani de degradare civică și confiscarea averii pentru „crimă de uneltire contra ordinii sociale” comuniste. Refugiat în 1978 în Franța, a organizat zilnic, între 1 martie și 15 august 1979, pe esplanada Trocadero din Paris, cea mai lungă manifestație publică împotriva regimului comunist. A scris zeci de articole în ziarele franțuzești și a organizat numeroase conferințe pentru a denunța ororile regimului comunist. În perioada 1984-1991 a fost Secretar General fondator al UMRL, iar în perioada 1991-1997 a fost președintele aceleiași organizații. La Mangalia, în după amiaza zilei de joi, și-a lansat volumul „Căderea Tiraniei”, o carte de memorialistică care prezintă evoluția Uniunii Mondiale a Românilor Liberi după anul 1990. „Este o carte care, cu cât se apropie mai mult de prezent, cu atât se afundă mai mult în trecut”, a spus Doru Novacovici. „Fiecare carte nou apărută, în felul meu de a gândi, este ca nașterea unui copil. Ce poate să aducă viitorul în legătură cu cartea respectivă, dacă va fi ea importantă în schim-barea unei mentalități, în modificarea sensibilității celor care o citesc - nu știm, după cum nu știm care va fi destinul copiilor care s-au născut”, a mai precizat Doru Novacovici.