Tratamente la îndemână pentru stimularea creşterii părului

Tratamente la îndemână pentru stimularea creșterii părului

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Podoaba capilara este considerata, pe buna dreptate, unul dintre atributele feminitatii. Ne mandrim cu ea si o ingrijim cum stim noi mai bine, dar uneori parca ne-am dori sa creasca mai repede. Intr-adevar, stimularea cresterii parului incepe cu asigurarea celei mai bune ingrijiri posibile.Descopera care sunt cele mai eficiente tratamente si metode pentru stimularea cresterii parului.Ce trebuie sa stii despre cresterea paruluiInainte de a incepe sa aplici tratamentele pentru stimularea cresterii parului, pe care ti le recomandam noi, trebuie sa afli cateva lucruri despre podoaba capilara:- Ciclul de viata al parului este predefinit genetic. In cazul femeilor, acesta este in medie de 4,5 ani, iar in cazul barbatilor - de 3 ani;- Viteza de crestere a parului depinde de "programul genetic" si de etnia fiecarui individ. Astfel, parul unui tip caucazian creste, in medie, cu 1 cm pe luna, cel al unui african - cu 0,8 cm pe luna, iar cel al unui asiatic - cu 1,5 cm pe luna;- Sanatatea radacinii parului este foarte importanta. Dezvoltarea firului de par nu ar trebui sa fie impiedicata de impuritati acumulate la baza lui, care risca sa-l asfixieze;- Cresterea parului depinde, de asemenea, si de secretia de hormoni sexuali transportati de sange;Totodata, schimbarea anotimpurilor influenteaza si ea cresterea parului. Vara, cresterea este favorizata de soare, in schimb, toamna si iarna acest proces este incetinit.Ricinul, cea mai eficienta planta in stimularea cresterii paruluiUleiul de ricin este unul dintre cele mai folosite ingrediente din produsele dedicate ingrijirii parului. Pentru stimularea cresterii parului, incearca urmatorul tratament: intr-un recipient, amesteca in cantitati egale ulei de ricin si de masline si adauga 4 picaturi de ulei de ylang-ylang (poate fi inlocuit cu ulei de salvie). Asigura-te mai intai ca nu esti alergica la uleiurile esentiale. Aplica aceasta masca pe par si mentine-o minimum 2 ore. Recomandarea noastra ar fi sa o lasi sa actioneze o noapte intreaga. Dupa scurgerea timpului, indeparteaza masca, spaland parul foarte bine cu sampon.Stimularea cresterii parului cu ajutorul cepeiUnul dintre cele mai eficiente tratamente pentru stimularea cresterii parului il reprezinta tratamentul pe baza de ceapa. Amesteca jumatate din samponul pe care il folosesti in mod obisnuit cu o ceapa taiata in bucati si lasa la infuzat timp de 10 zile. Dupa expirarea timpului de macerare, poti elimina ceapa prin filtrare sau poti pastra ceapa in sampon, intrucat nu dauneaza cu nimic parului. Cu cat lasi mai mult la macerat ceapa, cu atat samponul va fi mai eficient.Usturoiul, condimentul-minune care ajuta la stimularea cresterii paruluiPentru realizarea acestei masti ai nevoie de 2 catei mari de usturoi si ulei de cocos. Striveste usturoiul si adauga-l in uleiul de cocos, lasand produsul la macerat timp de 3 zile. Strecoara apoi aceasta mixtura pentru a indeparta usturoiul si aplic-o pe par, masand viguros radacinile. Mentine masca cel putin 2 ore - ideal ar fi o noapte intreaga - apoi indeparteaz-o spaland parul cu apa si sampon din abundenta.Desi este unul dintre cele mai bune tratamente pentru stimularea cresterii parului, mirosul de usturoi care poate ramane pe par nu este dintre cele mai placate. Pentru a-l contracara, adauga in masca 2-3 picaturi de ulei esential de menta. Retine insa ca acesta este contraindicat daca esti insarcinata! (sursa:www.divahair.ro)