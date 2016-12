Tratament pentru un păr sănătos la mare

Ne aflăm în toiul verii... Călătorii, excursii, plimbări sau simple ieșiri - soarele arde pe cer, încălzindu-ne peste măsură, dar mai ales, uscându-ne pielea și părul. Nu doar pielea are nevoie de protecție atunci când mergi la plajă pentru a te bronza, ci și părul și scalpul. Dacă nu le acorzi atenție, te poți alege cu un scalp iritat, ceea ce va afecta în mod direct și sănătatea părului tău. Nu uita că și acesta are nevoie de protecție, așa că nu ar trebui să îți lipsească sprayul de protecție pentru păr.Însă, pentru ca părul tău să fie sănătos, nu este îndeajuns doar să aplici produse pentru hidratare. Cheia constă în hidratarea propriu-zisă a întregului organism. Este indicat să consumi cât mai multe lichide și să mănânci cât mai multe fructe și legume.Pentru un plus de strălucire și frumusețe, iată o „rețetă” specială. Aceasta este una dintre cele mai eficiente măști pentru perioada de vară, deoarece este specială pentru părul care a suferit din cauza soarelui și a temperaturilor înalte. Ai nevoie de următoarele ingrediente: 2 ouă, o lingură ulei de măsline, o lingură de glicerină vegetală, o jumătate de cană de apă distilată, 1 lingură de oțet de mere. Combină toate ingredientele și amestecă-le bine. După ce ți-ai spălat părul cu șampon, aplică această mască și acoperă-ți părul cu o cască pentru duș. Las-o să acționeze cel puțin 20 de minute, apoi clătește-te bine.Să previi este întotdeauna mai ușor decât să tratezi. Dacă ai grijă în timpul verii de părul tău nu va fi nevoie în toamnă și iarnă să te lupți să îți repari șuvițele degradate.