Trăsăturile feminine preferate de bărbaţi

Trăsăturile feminine preferate de bărbați

Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014

Am putea sa speculam toata ziua cu privire la gusturile barbatilor si ce anume ii atrage la femei, insa nu este nevoie sa ne mai dam cu presupusul prea mult, intrucat stiinta s-a ocupat si de acest aspect. Daca pana acum credeai ca ochii reprezentantilor sexului tare sunt indreptati numai catre bust si posterior, vei ramane surprinsa sa afli ca tocmai detaliile marunte sunt cele mai importante pentru ei.Iata ce le place barbatilor la femei!Conform studiilor stiintifice, iata ce le place barbatilor la femei:1. Dintii albi si stralucitori. Nu este mare mirarea sa aflam ca dintii galbeni si mai putin nivelati sunt perceputi ca fiind mai putin atractivi. Totusi, nu-ti face inca programarea la dentist pentru o albire a dintilor, deoarece o nuanta nenaturala, fortata, este la fel de inestetica precum o dantura ingalbenita. Alege sa iti albesti dintii in mod natural si rezultatele vor fi mult mai multumitoare. Iar daca ai dintii inegali, solutia este fatetarea acestora cu ceramica.2. Rujul rosu, de aceea primesti sfatul de a folosi aceasta nuanta atat de des. Se pare ca exista o legatura directa intre buzele de un rosu intens si atractia barbatilor fata de femei. Partea cea mai interesanta este ca se pare ca reprezentantii sexului opus nu isi dau seama ca o parte din sex-appealul femeii din fata lor provine de la acest detaliu!3. Talia ingusta si soldurile late. Conform cercetarilor, se pare ca barbatii sunt mai atrasi de o proportie de 7:10 a taliei fata de solduri. De altfel, este si normal sa aiba aceasta preferinta, deoarece soldurile late se considera a fi un semn de fertilitate. Desi pe podium se poarta formele silfide, cu o ratie de 9:10, tu nu trebuie sa te simti grasa, ci dimpotriva, sa fii mandra de masurile tale! Si chiar si daca esti putin supraponderala, poti sa stai linistita: barbatii prefera femeile plinute! Afla de aici mai multe avantaje ale acestora din urma!4. Vocea mai inalta. Te-ai fi gandit ca o voce joasa si soptita este mai sexy pentru barbati? Ei bine, se pare ca este taman pe dos! O voce subtire si inalta este mult mai pe placul lor, asa ca nu ezita sa te alinti cu glas de copil pe langa iubitul tau.5. Brunetele sunt considerate mai atractive decat blondele. Poate pentru ca sunt mai misterioase, femeile cu parul inchis la culoare sunt vazute ca sexy si exotice. Se pare ca lungimea parului nu afecteaza atat de mult perceptia barbatilor asupra sexului frumos, desi un par lung este considerat mult mai feminin.6. Machiaj mai putin. Se pare ca femeile i-au judecat gresit pe reprezentantii sexului tare la capitolul makeup, crezand ca acestia prefera chipurile cu un machiaj puternic. Intr-un studiu, insa, ambele sexe au mizat pe un look mai natural. Asadar, daca tu te simti bine fara cantitati industriale de produse cosmetice pe fata, atunci poti sa fii sigura ca nu vei atrage mai putini barbati atunci cand iesi nefardata sau nerujata.7. Bratele lungi sunt mai sexy. La acest detaliu chiar ca nu s-ar fi gandit nimeni - poate doar barbatii. La aceasta trasatura nu ai cum sa intervii, dar daca ai avut vreodata complexe ca ai bratele alungite, este momentul sa le pui in valoare, pentru ca iti dau o nota in plus de sex appeal.Te-ai fi gandit vreodata ca aceste detalii reprezinta ceea ce le place barbatilor la femei? Nu de putine ori suntem (placut) surprinse de diferenta intre ceea ce credem noi ca vor acestia si ce isi doresc in realitate!(sursa:www.divahair.ro)