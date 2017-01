Trăieşte 60 de zile numai cu bere!

Trăiește 60 de zile numai cu bere!

Ştire online publicată Luni, 14 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ce poate fi mai frumos pentru un bărbat decât o cură cu bere! Înnebunit după licoarea din hamei, J. Wilson, din Iowa, are un singur regret de când a început cura: nu se mai suie la volan. „Ideea de a supraviețui numai cu bere mi-a venit în urmă cu doi ani. Am fost într-o excursie în Europa și am aflat că la o mănăstire din Germania, călugării posteau ținând regim de bere. Ei nu mâncau absolut nimic în perioada postului și băgau în ei doar apă cu bere", a declarat americanul de 38 de ani. Avantajul regimului este că timp de 60 de zile nu o să fie niciodată treaz. Cel mai fericit bărbat al planetei are și o soție pe măsură: „Nevastă-mea mi-a amintit de proiectul ăsta și a insistat să îl pun în practică. Mă simt extraordinar și nu mi-e deloc foame pentru că berea îmi asigură necesarul zilnic de calorii. Am calculat că va trebui să beau în jur de 2 litri de bere pentru a fi sătul", a declarat bărbatul. Citeste mai departe...