Traian BĂSESCU, ŢINTA TERORISTULUI DIN IAŞI. Iată mărturiile acestuia

Traian BĂSESCU, ȚINTA TERORISTULUI DIN IAȘI. Iată mărturiile acestuia

Ştire online publicată Marţi, 13 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

"Aveam planuri mari. Am vrut să îl iau ostatic pe președintele țării". Asta le-a declarat medicilor de la Socola tânărul care a încercat să detoneze o bombă la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Când a fost internat, teroristul a cerut foi și pix și și-a așternut pe hârtie toate gândurile, scrie realitatea.net.Tânărul spune că voia să organizeze un spectacol. Avea și un nume pentru el: "Ziua prieteniei." Punea în scenă răpirea șefului statului, un dans al polițiștilor și un concurs de miss antiterorism. Iar câștigătoarea i-ar fi devenit mireasă."Intențiile mele erau să transform atacul terorist într-un show TV exploziv, senzațional, voiam să ajung să-l iau ostatic pe președintele țării, aveam planuri foarte mari, nu să explodez în mod stupid dintr-un accident provocat de niște profesori aroganți".În viziunea teroristului gestul său nici nu a fost un atac, ci un expozeu. Cel puțin așa scrie el în cele 30 de pagini de confesiuni. "Eu nu am venit cu bomba la Universitate pentru a ucide oameni. Am venit pentru a prezenta o descoperire științifică. (...) Îmi amintesc ca prin vis o grămadă de pumni și picioare care mă loveau din toate părțile, dar nu simțeam nicio durere."