Toyota Constanţa, cele mai înalte standarde în servicii de tinichigerie şi vopsitorie

Toyota Constanța, cele mai înalte standarde în servicii de tinichigerie și vopsitorie

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Toyota, cel mai valoros brand din lume, își respectă renumele, principiile și standardele de calitate, indiferent de serviciile oferite, de la fabricarea autoturismelor până la micile reparații și intervenții în service-urile mărcii.Ca urmare a acestei politici de succes a constructorului nipon, Toyota Constanța a primit, marți, recunoaș-terea Toyota Motor Europe pentru îndeplinirea Standardelor Europene în Tinichigerie - Vopsitorie. Certifica-rea vine ca urmare a implementării programului „Toyota Customer Service Management (TSM)” și a unei eva-luări realizate de către Toyota Motor Europe la Toyota Constanța, timp de un an, începând cu luna iulie 2010.Această recunoaștere internațio-nală a serviciilor de tinichigerie și service nu are decât un singur scop: mulțumirea pe deplin a clienților și partenerilor Toyota. „Am pornit la drum în 2003, într-o altă locație, în spații închiriate. În noiembrie 2008 am reușit deschiderea acestui sediu, iar un an mai târziu am dat în funcțiune atelierul de tinichigerie și vopsitorie. Astăzi, avem onoarea să primim recunoașterea Toyota Motor Europe pentru îndeplinirea Standardelor Europene în Tinichigerie - Vopsitorie. Eforturile noastre nu au însă decât un singur scop - mulțumirea clien-ților”, a declarat directorul general al Toyota Constanța, Marin Atanasiu. Însă, ce înseamnă acest certificat de recunoaștere pentru clienții Toyota? În primul rând, o calitate mult mai ridicată a serviciilor de tinichi-gerie și vopsitorie, piese originale, promptitudine, tehnologie de ultimă oră, siguranță.La nivel național, peste 6.000 de mașini trec lunar prin unitățile service Toyota, peste 1.400 dintre acestea necesitând reparații de tinichigerie-vopsitorie. Toți reparatorii autorizați Toyota participă și în programul european „Complete Customer Satisfaction (CCS)”, ce mă-soară gradul de satisfacție al clien-ților. În atelierele în care programul TSM Tinichigerie - Vopsitorie abia a început, media scorurilor obținute este de 89,1%. Prin comparație, la Toyota Constanța atelierul certificat TSM are rezultatul de 100%.În prezent, rețeaua de dealeri Toyota cuprinde 23 de unități, aflate în cele mai importante orașe, pe întreg teritoriul țării. Dintre acestea, 21 reprezintă centre „3S” (showroom, service și depozit pentru piese de schimb), fiind aliniate standardului internațional al companiei. Printre acestea se numără și Toyota Constanța.