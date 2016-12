Toyota, cel mai valoros brand auto din lume

Ştire online publicată Miercuri, 02 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Toyota este din nou cel mai valoros brand auto din lume, arată un studiu realizat de Millward Brown. Vorbim despre raportul anual BrandZ Top 100, aflat la ediția cu numărul 14. După ce BMW a fost cel mai valoros brand auto al anului 2012, Toyota și-a recăpătat coroana, cu o valoare estimată la 35,9 miliarde de dolari. Mercedes-Benz a obținut al doilea loc pe podiumul segmentului auto, cu 31,9 miliarde de dolari, în timp ce BMW a avut al treilea loc al podiumului, cu 31,8 miliarde de dolari. Hyundai a obținut poziția a patra, cu 18 miliarde de dolari, aproape cât avea Toyota în urmă cu 13 ani, iar Volkswagen are locul cinci, cu 11 miliarde de dolari.Proaspăt intrată în BrandZ Top 100 este marca americană Chevrolet, aflată pentru prima dată în primele 100 poziții ale acestui clasament. Marca americană s-a clasat pe locul 89 la general, depășind Ferrari. Reprezentanții Chevrolet spun că rezultatul din acest an arată eficiența strategiei aplicate în ultimii ani, GM făcând un „efort conștient de a globaliza Chevrolet”, ceea ce a dus la creșterea valorii brandului american în cadrul acestui clasament.Industria auto are 14 nume în BrandZ Top 100, mai multe decât orice alt domeniu. Toyota este cel mai bine clasată, cu locul 10, în timp ce Ferrari ocupă poziția 98. La nivel general, Apple a devenit cel mai valoros brand din lume, cu o valoare estimată la 98,3 miliarde de dolari. Compania din Coupertino este urmată de gigantul Google, cu 93,2 miliarde de dolari și de Coca-Cola, cu 79,3 miliarde de dolari. Următoarele două poziții din top sunt ocupate de IBM și Microsoft, alți giganți americani ai tehnologiei.