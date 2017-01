Toy Dolls cântă la Stufstock Greenfest

Fanii punk-rock-ului care se pregătesc de o nouă ediție a Stufstock au parte de o participe la festivalul românesc, înaintea turneului din Japonia. Supărații cu celebrii lor ochelari pătrățoși vor apărea pe scenă vineri, 17 august, la Marina Park în Vama Veche. Însă, cu părere de rău pentru fanii Bloodhound Gang, formația - care confirmase deja participarea la Stufstock 5 Greenfest - a anunțat că nu mai poate veni în România, de-oarece s-au despărțit de tobar. The Toy Dolls au mai cântat în România, la Târgu Mureș, în festivalul Peninsula din 2006. Dorința de a participa la un festival pe malul mării i-a convins să accepte imediat invitația. The Toy Dolls a apărut în anul 1979 și au produs 15 albume, ultimul în 2006. Anul acesta au concertat în Spania, Ungaria, Bulgaria, Macedonia, Olanda, Cehia, Suedia, Germania și vor cânta în Japonia și Marea Britanie. S-au lansat cu un punk-rock parodic, reinterpretând teme muzicale consacrate și tratând ironic, într-un limbaj deseori ireverențios, subiecte tabu. Stufstock 5 Greenfest este organizat de Asociația pentru Conservarea Ariilor Protejate BioCultural. Producătorii evenimentului sunt TVR2, Capricorn&Capricorn Productions și Paravion.ro.