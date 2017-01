Topul hiturilor verii 2009

Ştire online publicată Vineri, 11 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ca în fiecare an, la final de sezon, tragem linie și vedem care au fost melodiile cele mai ascultate la radio, pe plajă și în discotecile litoralului. Pe scurt, hiturile verii. Site-ul monden.info propune un top în alcătuirea căruia a contat foarte mult aspectul comercial. Sistem - „Boca de inferno”. Piesă ascultată la greu pe litoral! A fost compusă împreună cu Marius Moga și conține o mostră din Gopher Mambo (Yma Sumac). Lansată la începutul lunii mai, melodia a strâns numeroase ascultări într-o perioadă scurtă. Alex - „Secret, Discret”. Piesa face furori în mai toate cluburile din stațiuni. Beneficiază și de o variantă în engleză și de un remix realizat împreună cu Smiley, Grasu XXL și mulți alții. Connect-R - „Burning Love”. Piesă foarte apreciată de tineri, difuzată de multe posturi importante de radio. Fly Project - „Unisex”. Tudor și Dede au revenit în forță, vara asta, cu noul lor single „Unisex”. Voltaj - „Vara Trecută“. Încă o baladă frumoasă lansată de băieții de la Voltaj. Cât despre zvonurile privind destrămarea trupei, stați liniștiți: sunt false. În schimb, nu vor mai lansa albume. „V8” a fost ultimul, iar de acum înainte, se vor axa mai mult pe single-uri. David Deejay feat Dony - „So Bizzare”. După ce, vara trecută, au „rupt” toate topurile cu „Sexy Thing”, în 2009, hitul propus este „So Bizzare”, cu care vor să aibă același succes. David Deejay & Ela Rose - „I Can Feel”. Încă o piesă marca David Deejay, lansată în același timp cu „So Bizzare” Bob Taylor feat Anni - „Deja Vu”. Fizz și Inna au lansat „sub acoperire” această piesă și nu au dezvăluit că ei o cântă până când nu și-a demonstrat potențialul de hit. Deja a trecut granițele țării, fiind difuzată în Polonia și Rusia. Deepside Deejays - „Hold You”. După ce „Beautiful Days” și „Secret Ride” au prins foarte bine, trupa a câștigat numeroase concursuri internaționale, piesele fiind și remixate de DJ-i celebri. Vali Bărbulescu feat Damon - „Inside of you“. Noul single al lui Vali a fost compus împreună cu băieții de la Deepside Deejays și este un featuring cu Damon. Sylvia feat Dj Rynno - „Deep”. În urmă cu două veri, au dat lovitura cu „Feel”. În prezent, noua lor piesă “Deep” este foarte populară în concertele lor. Tom Boxer feat Mike Diamondz - „Dancing”. Tom Boxer e „pe val” cu aceste două piese, asta după ce s-a bucurat de foarte mare succes cu „A Beautiful Day”. Sahara - „Tyalee”. Proiectul lui Costi Ioniță face furori atât în discotecile litoralului, cât și prin alte țări. Neylini - „Muleina”. Este o piesă relativ veche, lansată în toamna lui 2008, însă a revenit recent pe posturile radio.