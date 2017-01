Topul celor mai scumpe apartamente din Constanţa

Topul celor mai scumpe apartamente din Constanța

Chiar dacă nu se compară cu București, și Constanța este un oraș cu locuințe scumpe. Majoritatea se află în Faleză Nord sau în stațiunea Mamaia, demonstrând că panorama face toți bani. Perspectiva liberă către cea mai poluată mare din lume motivează prețurile de peste 200.000 euro din zonă, chiar dacă există apartamente mai mari și mai frumoase la cealaltă extremă a orașului. Pe primul loc în clasament se află un apartament al cărui preț de achiziție este de nu mai puțin de 600.000 de euro. Ce îl face să fie așa de scump? În primul rând este situat în cartierul Faleză Nord, cunoscut drept una dintre cele mai scumpe zone din Constanța. În al doilea rând, suprafața este de-a dreptul impresionantă, nu mai puțin de 350 de metri pătrați, apartamentul fiind de fapt un penthouse cu cinci camere situat într-un bloc privat cu patru nivele. În plus, potrivit prezentării ofertei, câteva dintre elementele care justifică prețul foarte piperat sunt finisajele de lux, băile dotate cu chiuvetă, jacuzzi, spoturi, gresie și faianță de calitate superioară și instalații de aer condiționat. Pe locul doi în topul celor mai scumpe apartamente din Constanța, la o distanță relativ mare, se situează un imobil cu trei camere, tot din cartierul Faleză Nord evaluat de către proprietari la suma de 405.000 euro. Suprafața locuibilă este de doar 140 de metri pătrați, apartamentul fiind situat într-o clădire cu două etaje. Totuși, chiar dacă oferte asemănătoare mai există pe piață, prețul mare este justificat de terasa de care dispune apartamentul, care se desfășoară pe o suprafață de 110 metri pătrați. Ultimul loc al podiumului este ocupat de un apartament cu patru camere situat în zona centrală a Constanței, pe bulevardul Mamaia. Prețul de vânzare a fost stabilit la 300.000 euro, printre principalele caracteristici ale apartamentului numărându-se suprafața locuibilă, de 262 de metri pătrați, două băi, două balcoane și gradul ridicat de confort. Apartamentele cu trei camere, printre cele mai scumpe Următorul loc în clasament este ocupat de un apartament cu trei camere, situat tot în cartierul Faleză Nord, la parterul unei clădiri cu două etaje. Apartamentul, care se desfășoară pe o suprafață de 140 de metri pătrați, dispune de două băi, camere compartimentate astfel încât să ofere un spațiu cât mai mare de mișcare și două terase. În plus, potrivit vânzătorilor, în prețul de 274.000 de euro sunt incluse toate îmbunătățirile, apartamentul vânzându-se la cheie. Top 5 al celor mai scumpe apartamente din Constanța este completat de o locuință care concurează, din punct de vedere al dotării, cu liderul clasamentului. Situat pe bulevardul Mamaia, într-un bloc construit cu doi ani în urmă, locuința dispune de cinci camere, trei camere cu suprafețe de până la 20 de metri pătrați, living de 45 de metri pătrați și trei balcoane, suprafața totală ocupată fiind de 200 de metri pătrați. La acestea se adaugă amenajările, cinci instalații de aer condiționat, centrală proprie și un garaj. Prețul de achiziționare a fost stabilit la 260.000 de euro. Pe următoarele trei locuri, la o diferență de doar 1.000 de euro de apartamentul de pe locul cinci, se află o serie de imobile amplasate în zona Tomis 3 și stațiunea Mamaia. Toate cele trei apartamente dispun de trei camere, desfășurate pe o suprafață cuprinsă între 100 și 119 metri pătrați. Penultima poziție în clasament revine unui apartament situat în zona Boema din cartierul Tomis Nord, al cărui preț de vânzare a fost stabilit de către proprietari la 250.000 de euro. Apartamentul dispune de trei camere, două băi și un balcon, toate desfășurate pe o suprafață de 85 de metri pătrați, la care se adaugă o terasă de 86 de metri pătrați. Unul din dezavantajele acestui apartament ar fi amplasamentul la etajul 7, într-un bloc cu 8 nivele. Ultimul loc în top 10 revine unui apartament situat pe bulevardul Tomis, în apropierea cofetăriei Amfiteatru, care a fost evaluat tot la 250.000 de euro însă, spre deosebire de ocupantul locului 9, acesta este situat la etajul 9 dintr-un bloc cu 10 nivele. 