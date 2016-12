Top trei cele mai ciudate idei de vacanţe

Top trei cele mai ciudate idei de vacanțe

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De la vacanțe alături de sirene, până la vacanțe în spațiul cosmic, oamenii își aleg cele mai bizare destinații. Iată care sunt cele mai ciudate vacanțe din lume. Dacă înotul alături de delfini este prea clasic și chiar depășit, puteți încerca înotul alături de porci. Insulele Bahamas oferă o astfel de distracție.Parc acvatic cu sirene. Statul american Florida are o atracție turistică cel puțin neobișnuită: un parc acvatic cu sirene. Parcul este construit pe un vechi izvor natural, iar vizitatorii se pot plimba printre sirene și pești fără să se ude, datorită tunelului construit sub apă. Sirenele distrează turiștii cu dansuri sincron și bălăceală cu lamantini, animale acvatice considerate drept sursă a miturilor cu sirene.Peșteră sub apă. Un aven-turier australian a încercat o variantă de vacanță extremă, supraviețuind două săptămâni într-o peșteră subacvatică. El a produs energie electrică cu ajutorul unei biciclete și aer cu ajutorul algelor umezite în propria urină. Ca și vacanța în jurul lunii, această opțiune inedită de concediu nu este pentru oricine.(Sursa: www.unica.ro)