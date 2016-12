Top 5 jocuri prezentate la E3 2013, cel mai prestigios eveniment dedicat distracţiei virtuale

Top 5 jocuri prezentate la E3 2013, cel mai prestigios eveniment dedicat distracției virtuale

Ştire online publicată Marţi, 25 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția de anul acesta a E3, a fost locul de joacă al greilor Microsoft și Sony, care au oferit detalii suplimentare despre viitoarele lor console: Xbox One și PlayStation 4. Bineînțeles, nu au lipsit nici jocurile, ambii producători oferind o gamă cuprinzătoare de titluri exclusive dedicate celor două console next-gen. Nici publisherii third party nu s-au lăsat mai prejos, anunțând, la rândul lor, tranziția către următoarea generație de console. În prim plan au fost cei de la Electronic Arts și Ubisoft, singurele astfel de companii (în afara producătorilor de console) care au ținut propriile conferințe de presă în cadrul E3 2013.Mai jos puteți citi un top 5 al celor mai bune jocuri prezentate în acest an, cele care au atras cel mai mult atenția publicului și a criticilor deopotrivă. Jocurile care vor fi cele mai așteptate în cursul acestui an sau începând din 2014.5. BATTLEFIELD 4Apare pe: PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3Regele neîncoronat al genului multiplayer shooter se întoarce, mai puternic ca niciodată, în ciuda amenințărilor venite dinspre mai mulți rivali. Totuși, niciunul dintre aceștia nu se poate lăudă cu motorul grafic Frostbite 3, meciurile de 64 de jucători, revenirea modului Commander și posibilitatea de a nivela zgârie nori întregi. Data apariției: 1 noiembrie 20134. TOM CLANCY’S THE DIVISIONApare pe: Xbox One, PlayStation 4The Division a fost cireașa de pe tortul Ubisoft de la E3 2013. Avem de-a face cu un MMO third person shooter realizat de echipa suedeză de la Massive Entertainment, care, pe lângă lumea de joc online plasată în universul imaginat de Tom Clancy, se laudă și cu un aspect grafic de invidiat. Perioada apariției: 20143. DESTINYApare pe: Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3Destiny reprezintă viziunea părinților seriei Halo asupra first person shooter-ului viitorului: avem parte de o lume online persistentă în care jucătorii vor putea alege să colaboreze, să lucreze pe cont propriu sau să-și pună bețe în roate în încercarea de a duce la bun sfârșit numeroase misiuni și de a câștiga loot suplimentar. Perioada apariției: 20142. METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAINApare pe: Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3E3 2013 a început cum nu se poate mai spectaculos, cu o prezentare a celui mai nou titlu al seriei Metal Gear Solid. Iar Hideo Kojima nu a dezamăgit nici de această dată: MGSV: The Phantom Pain promite o lume de joc deschisă, în care Snake va putea aborda misiunile după cum crede de cuviință, fie prin luptă directă, fie furișându-se așa cum ne-a obișnuit. Adăugați-l pe Kiefer Sutherland în rolul lui Snake și motorul grafic ultra-realist FOX Engine și aveți imaginea unuia dintre cele mai impresionante jocuri de la E3-ul din acest an. Perioada apariției: 20141. THE WITCHER 3: WILD HUNTApare pe: PC, Xbox One, PlayStation 4The Witcher 3: Wild Hunt este poate jocul perfect pentru a exemplifica posibilitățile pe care viitoarele console și PC-uri de gaming le vor aduce: un mediu de joc imens, realizată cu o uimitoare atenție la detalii, trei fire ale poveștii, gameplay RPG complex, un sistem de luptă regândit și nu mai puțin de 36 de finaluri posibile. Geralt of Rivia nu a arătat niciodată mai bine. Perioada apariției: 2014