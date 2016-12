Top 3 hoteluri de gheaţă pentru o experienţă unică în viaţă

Top 3 hoteluri de gheață pentru o experiență unică în viață

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Hotelurile de gheață devin din ce în ce mai populare în rândul turiștilor, datorită experienței unice pe care o oferă: cazare într-o cameră realizată în totalitate din gheață.Dacă te gândești că ai să dârdâi de frig, odată ce intri în hotel îți vei da seama că lucrurile nu sunt chiar atât de „reci”. Cum aceste hoteluri de gheață sunt temporare și nu au dimensiunile unui hotel obișnuit, este bine să-ți faci rezervare din timp, întrucât camerele se închiriază rapid, mai ales de cei care deja au prins gustul înnoptatului într-un astfel de spațiu unic.1. Hotelul de Gheață, RomâniaRomânia are foarte multe atracții turistice de iarnă, dar Hotelul de Gheață pare să le întreacă pe toate. Toate topurile realizate pe tema celor mai bune hoteluri de gheață din lume includ și construcția de la Bâlea Lac.Hotel of Ice își deschide porțile pe data de 25 decembrie 2013, iar tema din acest an este „Baroque in Ice”. În total, vor fi 12 camere disponibile pentru cazare, iar în afara hotelului vor exista încă trei igluuri private. Să nu uităm de deja celebra Biserică de Gheață. Cazarea într-o cameră dublă la Hotelul de Gheață costă 400 de lei, iar dacă vrei și cina festivă, servită din farfurii de gheață, trebuie să scoți din buzunar încă 250 de lei.2. Icehotel, SuediaIcehotel este situat în satul Jukkasjarvi, în nordul Suediei. A fost inaugurat în anul 1990 și a fost prima construcție de acest gen din lume. Icehotel se deschide și în acest an în luna decembrie și le oferă turiștilor posibilitatea de a dormi pe un pat de gheață, într-o cameră de gheață în care temperatura nu urcă niciodată mai sus de -5 grade Celsius.3. Alpeniglu, AustriaAustria este una dintre cele mai îndrăgite destinații pentru vacanțele de iarnă, astfel că nu se putea lipsi de un hotel de gheață. Alpeniglu este situat în regiunea Tyrol și este, de fapt, un mic sătuc alcătuit din 18 igluuri. O noapte de cazare aici oferă o experiență de neuitat turiștilor. Cina servită din farfurii de gheață și activitățile distractive sunt incluse în preț. Poți alege între un pachet VIP sau un pachet romantic, pentru cupluri.(Sursa:www.timp-liber.acasa.ro)