Tonis Trade şi-a răsplătit, din nou, clienţii

Tonis Trade și-a răsplătit, din nou, clienții

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, la magazinul Tonis, de pe b-dul Aurel Vlaicu a avut loc o tombolă cu prilejul căreia s-au pus la bătaie 36 de premii din care 4 congelatoare, 4 aragazuri, 4 calorifere electrice, 4 frigidere, 4 GPS-uri, 4 lăzi frigorifice, 4 cuptoare electrice, 4 șemineuri electrice și 4 espressoare. Cei care au participat la tombolă au achiziționat, în ultima jumătate de an, produse din magazinele Tonis Trade în valoare de peste 500 de lei.Despre tombolă, directorul general Tonis Trade, Eugen Petică, a declarat că aceasta „a devenit o tradiție de mai bine de 10 ani”. „La început a fost o tombolă cu un automobil, însă după realizarea unui sondaj am descoperit că 80% din clienți nu au avut încredere, crezând că tombola este o făcătură. Înainte dădeam o mașină o dată la trei luni, era însă vorba doar de un câștigător. Acum avem mai multe premii și deci mai mulți câștigători. Tombola este un fel de a ne arăta respectul nostru față de clienți pentru că aleg magazinele noastre. Este încă un beneficiu de a fi client Tonis, iar pentru că suntem o companie locală, feedback-ul vine mai repede. În felul acesta suntem mai aproape de clienți. Satisfacția e enormă atunci când vedem că aceștia sunt mulțumiți de ser-viciile noastre “, a declarat Eugen Petică.Totodată, acesta s-a arătat mândru de serviciile pe care magazinele le oferă, declarând că „ montarea produselor este gratuită de fiecare dată când este solicitată, iar produsele sunt duse până în interiorul domiciliului, indiferent dacă aceștia stau la etajul 10, lucru pe care alte companii nu îl fac.”În vederea serviciilor oferite, directorul Tonis a ținut să dea un exemplu concludent: „Dacă un client are produse electrocasnice vechi pe care vrea să le arunce, noi le ridicăm de la domiciliu și îl ajutăm în acest fel să scape de ele.”În paralel cu această tombolă, magazinele Tonis au pregătit pentru clienți mai multe oferte.Una dintre oferte sună îmbietor pentru gospodinele care vor să aibă haine curate cu bani puțini, și anume „Vrei să speli gratis vara asta?”. Tot ce acestea trebuie să facă este să achiziționeze o mașină de spălat rufe. Primii 100 de clienți care achiziționează o mașină de spălat rufe primesc gratuit un sac de detergent Ariel de 8kg in valoare de 100 lei. De exemplu o mașină de spălat Whirlpool cu o capacitate de 5 kilo-grame costă doar 999,91 de lei. Cei care dispun de mai puțin bani, pot cumpăra mașina în rate. O rată începe de la 36,70 de lei, în funcție de perioada de creditare aleasă.Nici persoanele de sex masculin nu sunt uitate, Tonis pregătind pentru bărbați o ofertă „apetisantă”: „Căutăm băutori de bere gratis”. Pentru a beneficia de această ofertă, aceștia trebuie să se regăsească printre primii 100 de cumpărători a oricărui aparat fri-gorific cu o capacitate mai mare de 300 de litri. Dacă această condiție este îndeplinită, fericitul cumpărător va primi gratuit un butoi de bere de care se va putea bucura alături de prietenii săi. De exemplu, o combină frigorifică Ariston cu un consum economic și cu un interior acoperit cu folie permanentă specială pentru a preveni formarea de mucegai și bacterii costă 1.949,91 de lei cu rată începând de la 71,56 de lei.De asemenea, magazinele găzduiesc produse pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Puteți găsi aici televizoare LED și LCD, de la cele mai mici, până la cele mai mari dimensiuni, singura limită fiind spațiul și banii de care dumneavoastră dispuneți, frigidere performante, aspiratoare, cuptoare cu microunde și multe alte produse necesare oricărei case. Copiii pot găsi aici căști pentru urechi special destinate lor, jocuri electronice și DVD-uri cu cele mai râvnite desene animate, iar doamnele pot alege dintr-o gamă variată de epilatoare electrice, perii, plăci și ondulatoare de păr, și multe altele.Magazinele Tonis pot fi găsite pe B-ul Aurel Vlaicu, acolo unde este și showroom-ul, pe B-dul Ferdinand, în complexul comercial Tom și în complexul comercial Doraly Mall.Oana MIHAI