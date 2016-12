Tipuri de femei pe care bărbaţii le evită

Tipuri de femei pe care bărbații le evită

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ți s-a întâmplat să cunoști pe cineva, ai câteva conversații telefonice, ieșiți și apoi nu mai dă niciun semn? Șansele de a se întâmpla asta sunt legate de personalitatea ta și de faptul că cel cu care te întâlnești nu se vede într-o relație de durată cu tine. Iată care sunt tipurile de personalități de care bărbații se feresc.Femeia care flirteazăBărbaților le plac femeile care flirtează pentru că pe lângă faptul că sunt amuzante și seducătoare sunt sigure pe ele. Dar, dacă o femeie mizează pe flirt cu toți bărbații care o înconjoară, nu e prea plăcut. O astfel de femeie are nevoie de atenție constantă și are probleme serioase legate de cultul personalității și ceea ce părea o provocare pentru un bărbat se transformă în dezinteres.GrăbitaImaginează-ți pentru o secundă că ești bărbat, ai întâlnit o femeie minunată și aveți întâlnire într-un loc de vis, conversația decurge foarte bine, te simți confortabil și, dintr-o dată, ea începe să vorbească despre locația nunții, câți copii își dorește și ce nume va da viitorului câine. Într-o relație sănătoasă, primele întâlniri și luni trebuie să decurgă lejer. Dacă o femeie este atât de grăbită spre altar îl va face pe bărbatul de lângă ea să se gândească dacă este potrivit pentru ea și dacă nu cumva acordă o importanță mai mare visurilor ei, nu celui care îi va fi alături.Femeia enervantăEste aceea care nu poate pleca sau nu poate face nimic fără compania unui bărbat, își vede interesele proprii, sună de 15 ori pe zi și devine nervoasă dacă nu îl poate monitoriza. Practic, acest tip de femeie nu are viața ei, de aceea se bazează pe tine să o distrezi. Cu această atitudine îl seacă de energie pe cel de lângă ea și îi pune la încercare răbdarea cu rugămințile ei.PetrecăreațaAtunci când un bărbat întâlnește o astfel de femeie se gândește că este sufletul petrecerii. E lipsită de griji, poate puțin sălbatică și, din exterior, pare o persoană foarte interesantă. Privită mai de aproape, bărbatul realizează că întreaga ei viață e o petrecere și nimic nu-i garantează că în lumina zilei totul va fi la fel. E complicat să-ți asumi o relație cu o persoană care își ascunde problemele sub pălăria petrecerilor, plus că este știut că petrecărețele nu mai sunt la fel de amuzante atunci când aburii alcoolului se duc.LăudăroasaE genul de femeie care nu tace niciodată din gură, e preocupată doar de ce se petrece în viața ei și are tendința să povestească tot ce se i se întâmplă, are inclusiv tendințe dramatice. Majoritatea oamenilor cred că e nevoie de doi pentru a avea o conversație, dar nu e și cazul lăudăroasei. În plus, pălăvrăgeala ei îi face pe bărbați să-și iasă din minți. (Sursa: www.csid.ro)