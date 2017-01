Tineri actori din toată ţara se afirmă la Mangalia

Tineri actori din toată țara se afirmă la Mangalia

Sâmbătă, la Mangalia, debutează cea de-a 10-a ediție a galei Tânărului Actor „Hop", eveniment organizat, tradițional, de UNITER și reprezentând cel mai important program românesc dedicat tinerilor actori profesioniști. Competiția are două secțiuni - cea individuală și cea de grup, și reprezintă șansa oferită tinerilor absolvenți ai universităților de stat și particulare de a-și afirma personalitatea proprie, în confruntarea cu colegii de generație. Până pe 4 septembrie, concurenții vor evolua în fața juriului, format din regizorul Felix Alexa, regizorul Alexandru Berceanu, acrița Andreea Bibiri, coregraful Florin Fieroiu și criticul de teatru Cristina Modreanu. La ediția din acest an, proba impusă tuturor participanților la secțiunea individual constă într-o interpretare personală - în limita a 5 minute - a textului „DEX 305", din volumul „Proza scurtă", de Mircea Nedelciu. Iar premiile ediției sunt următoarele: la secțiunea individual - Premiul pentru cel mai bun actor și Premiul pentru cea mai bună actriță; la secțiunea grup - Premiul pentru cel mai bun spectacol. De asemenea, va fi decernat Premiul special al juriului, „Sică Alexandrescu". Ca în fiecare an, la Mangalia, coregraful Florin Fieroiu va susține atelierul intitulat „Alteritate". De asemenea, în cadrul ediției, sunt programate și o serie de acțiuni în afara competiției. Este vorba despre spectacolele „Actorul și vioara", „Mănâncă-ți aproapele", „Fericirea e marcă înregistrată" și „Gros-Plan". În ultima seară a galei tânărului actor „Hop", Nicu Alifantis va susține un recital.