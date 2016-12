Timpul kitschurilor

Obiectele din casă. Cele mai multe sunt utile. Pe canapea stai, deci merită să o cumperi. În raft îți pui o carte. E ok. În cadă te speli. Perfect. Veioza face lumină, atunci când ai nevoie. Super! Aragazul îl folosești când gătești pește. Și mai ok. Oricât de mult ar costa, măcar ajută la ceva. Dar să dai 1.000 lei pe un ceas de perete din inox… După ce a fost lăsat în pace o lungă vreme de fengșuiști, ceasul nu a mai scăpat în acest an. A fost prins, ras în cap, bătut măr, întors și transformat în „contrapunct decorativ important, care poate fi așezat în living, hol, dormitor, bibliotecă, bucătărie sau baie” (adică în TOATĂ casa!!!). Cu alte cuvinte, dacă îți cumperi un ceas, nu îl cumperi ca să știi când trebuie să îți vină musafirii, ci ca musafirii să știe unde au venit. Regula de aur este „surprinzător egal trendy”. Adică un ceas de care atârni cranii de capră și pe care îl stropești cu suc de afine va spulbera competiția. Materialele la modă sunt metalul, inoxul, sticla, plasticul sau pielea, contorsionate în forme imprecise și țipătoare, atât de groaznice încât nici măcar nu poți să zici cu exactitate ce oră este. Așa-zisele ceasuri „cool” sunt o jignire directă la adresa orologeriilor de renume și se aseamănă cu celebrele icoane tridimensionale, vândute prin gările naționale... nu trebuie să fi purtat un Cabestan și nici nu trebuie să fi fost la catedrala din Koln pentru a recunoaște mediocritatea din ambele obiecte trendy. Cel mai amuzant este însă prețul ceasurilor trendy. Cele mai ieftine sunt modelele main-stream, care costă între 50 și 350 lei (aproximativ). Cele mai scumpe sunt renumitele ceasuri unicat… sau creația bolnavă a unui muncitor din uzină, care a greșit setările la robotul principal de pe linia de producție și a realizat un ceas strâmb. În loc să fie aruncat la gunoi, ceasul a fost ambalat mai frumos și scos la vânzare la un preț exorbitant, de genul 500 – 1.000 lei. Ca să nu fim totuși complet subiectivi, iată ce recomandă experții (de-aș prinde unul…): combinații „curajoase” între metal și sticlă, plastic, ceramică și lemn, format mare, nuanțe metalice (de la crom la nichel).