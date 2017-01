Timp liber

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

# Morris va concerta pe litoral, duminică, în Disco Ring din stațiunea Costinești. # Club Tan Tan din stațiunea Mamaia vă invită, astăzi și mâine, la Pool Party. # Fly Project vă așteaptă, sâmbătă, în Club Gossip din Costinești. # Cea de-a șasea ediție a festivalului Sunwaves din Mamaia va avea loc, în acest an, sâmbătă, pe plaja Kristal. Artiștii care vor cânta sunt Richie Hawtin, Marco Carola, Raresh, Luciano, Steve Lawler, Lee Burridge, Audiofly. Prețul unui bilet este de 60 de lei, până la ora 00,00, și 80 de lei, după miezul nopții. # Wish Summer Club prezintă sâmbătă manechine celebre, prezentări de modă exclusive, glamour, finețe și senzualitate la Models Night Party. În cursul serii, vor fi prezentate două colecții semnate Cosmina Englizian: colecția „Cinema By Passion du Brasil” - lenjerie intimă și colecția „Bohemian Rainbow” - rochii de seară, pret a porter de lux. Printre manechine se numără Daniela Crudu, Monica Columbeanu, Laurette, Aminata, Ramona Gabor, Loredana Chivu, Oana Bercaru. # Vara se apropie de sfârșit, așa că bucură-te de ea cât mai poți. Vino sâmbătă și duminică la Kudos Beach Mamaia să dansezi pe muzica mixată de Pagal, Adrian Eftimie, Negru, Rosario In-ternullo, Optick, 2 Crazy Bastards și Mahony. # Joshua Navi va cânta în stațiunea Mamaia, sâmbătă, 15 august, pe terasa Radio Vacanța. # În Eforie Nord, de Ziua Marinei, Loredana va susține un concert live, începând cu ora 21,30, pe plaja Marina Ana Yacht Club. # Atmosfera de vacanță va fi întreținută în Vama Veche, sâmbătă, de Ioan Gyuri Pascu și The Blue Workers, de la ora 23,00, în Papa la Șoni. Duminică vor cânta cei de la Za’Duff, tot de la ora 23,00. # Țapinarii și Semne vor concerta la White Horse din Costinești, sâmbătă, începând cu ora 21,00. Intrarea este liberă. # Fosta solistă a trupei Van Noizz, Maria Radu, sosește la malul mării, sâmbătă, la Kazeboo. Concertul este programat pentru ora 22,00. Maria Radu a colaborat cu numeroși artiști precum Nicu Alifantis, Nightlosers, Vank, Blazzaj, Cindy Cat For One Nation.