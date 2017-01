timp liber

Ştire online publicată Vineri, 31 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Connect-R feat. DJ Sava vin, astăzi, în Club Bellagio din stațiu-nea Mamaia. Intrarea este liberă. r Fanii DJ Project au un nou motiv de bucurie. Trupa lor preferată va susține un nou concert pe litoral, astăzi, în Club Fussion din stațiunea Mamaia. r Club Crush Mamaia prezintă, astăzi, Black or White Summer Party. Dressing Code: femeile și bărbații în alb complet vor să cunoască persoane noi; femeile sau bărbații îmbrăcați în combinații de alb cu negru se bucură la maxim de petrecere alături de prieteni. Muzica va fi asigurată de MC Adryanno feat. DJ Alexys. r Kristal Club Mamaia pregă-tește un weekend incendiar. Show-ul începe astăzi, la prânz, și ține până sâmbătă după-amiază. Veți avea parte de 30 de ore de muzică non-stop, 30 de ore de One Marathon. Cei mai buni DJ-i români îți garantează un maraton de muzică house de calitate. La pupitrul de mixaj vor fi Adrian Eftimie, Pagal, Raoul Russu, Proof, GIC, Kool, Chriss, Posh & Noi Doi. Întreg maratonul se va desfășura atât în Kristal Club Mamaia, cât și într-un cort special amenajat pe plaja Kristal, în fata clubului. r Un concert Nightlosers și Elvis va avea loc, astăzi, începând cu ora 23,00, și mâine, de la 22,00, la Papa la Șoni din Vama Veche. r La Club Control din Vama Veche va concerta, astăzi, trupa Kum, de la ora 22,00. After party: o sesiune de funk cu Iordache. Biletele se pot achiziționa de la intrare, în schimbul sumei de 15 lei. r Morris va întreține atmosfera, astăzi, în Disco Ring din stațiunea tineretului. r Mission Dance Week este cel mai așteptat eveniment din week-end, două zile de muzică house putând fi ascultate în Năvodari, la Hanul Piraților Beach. Astăzi vor cânta Negru, Livio & Roby, Glenn Morrison, Armin van Buuren și Mylo. Mâine, în deschidere va cânta Faster și Geore G., urmați de Kaskade, Groove Armada, Tiësto și Sven Vath. Biletele pot fi cumpărate în avans, pentru o seară prețul fiind de 40 de lei, iar pentru ambele seri de 70 de lei. La locație, în fiecare seară, prețul unui bilet va fi de 70 de lei. Biletele VIP costă, în fiecare seară, 100 de lei. r În La Mania din stațiunea Mamaia vor mixa, astăzi, Zipp, Prick și Alexandra, iar mâine distracția continuă cu DJ Shonky. Prețul unui bilet este de 20 de lei. r Eduard Maya și Vika Jigulina te așteaptă, în această seară, în Club Wish din Mamaia. r Shaggy revine pe litoralul românesc, astăzi, la Club Bamboo Mamaia. Concertul live te va ține în priză până în zori, prețul unui bilet fiind de 50 de lei. Același club pune în scenă, mâine, cea mai senzuală și fierbinte noapte a verii: Passion Night. Începând cu ora 23,00, transformă-ți imaginația într-un izvor al fanteziilor, în care fascinanta zeiță a dragostei îți va arăta calea către extaz și dorință. Momentele speciale vă vor încânta simțurile, condimentate de o coregrafie deosebită, senzualitatea și misterul fiind elemente cheie ale nopții. Un show de excepție și o noapte fără prejudecăți, prețul unui bilet fiind de 30 de lei.