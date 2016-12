Timp liber

Ştire online publicată Miercuri, 24 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Vineri, 26 iunie, Club Bamboo Mamaia dă startul la distracție. Pentru o noapte, vei fi înconjurat de măști fermecătoare, costume de basm, veselie și dans. Începând cu ora 23,00, trăiește la maxim simfonia culorilor, pășește pe un tărâm rupt din povești, exprimă-te liber și transformă-ți noaptea într-un vis frumos. Intrarea este liberă. r Sâmbătă, 27 iunie, Connec-R și coregrafia Bamboo Ladies sunt ingredientele ideale pentru o noapte perfectă, începând cu ora 23,00. Pentru doamne și domnișoare intrarea este liberă, iar bărbații vor scoate din buzunar 30 de lei. r Pe 27 și 28 iunie, faceți cunoștință cu My Grandma’s Backyard. La cea de-a zecea ediție, grădina bunicii poposește pe țărmul Mării Negre, pentru a răspândi spiritul unic al celui mai important târg de haine, accesorii și obiecte art deco create de tineri artiști din România. Ediția de față se întoarce un pic la originile sale vintage, punând accent pe piese unice de vestimentație și accesorii cu o puternică personalitate. Caravana My Grandma’s Backyard aduce cu ea cei mai importanți creatori de modă, printre care și Coca Zabolteanu, Dana Marijuana. Evenimentul va avea loc la Hotel Palace, de pe strada Remus Opreanu, 5-7, port Tomis, sâmbătă și duminică, între orele 12,00 - 19,00. Intrarea este liberă. r Dacă vă plac Ricardo Villalobos, Luciano, Richie Hawtin, Loco Dice sau Steve Bug, atunci cu siguranță o să fiți încântați de Thomas Melchior, considerat a fi unul dintre fondatorii stilului minimal techno. Născut în Germania, dar crescut în SUA, Spania și Anglia, Thomas și-a creat propriul sound, producțiile sale primind aprecieri de la producători și DJ renumiți. Într-o carieră dedicată segmentului underground și după mai bine de 20 de ani de producții, Thomas găsește cele mai bune acorduri pentru a menține sub control întregul dancefloor. Îl găsiți sâmbătă, 27 iunie, în La Mania. Intrarea este 20 de lei.