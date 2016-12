Ţi-a dispărut pofta de sex? Încearcă yoga

Ți-a dispărut pofta de sex? Încearcă yoga

Ştire online publicată Marţi, 10 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu publicat în The Journal of Sexual Medicine a demonstrat că există o legătură între practicarea yoga și o dorință sexuală mai intensă. În cadrul unui studiu la care au participat 41 de femei cu anumite probleme metabolice, jumătate dintre ele au fost înscrise la cursuri de yoga. Acestea au practicat yoga timp de 12 săptămâni, iar la finalul experimentului femeile prezentau semne de excitabilitate și lubrifiere mai ridicate decât celelalte, care nu au practicat sportul. Aceste îmbunătățiri atât la nivelul apetitului sexual, cât și ca nivel de lubrifiere a vaginului în timpul actului sexual au fost stimulate de o mai bună circulație a sângelui, datorată practicării yoga.Cum circulația sângelui nu este singura problemă care ne afectează libidoul, ci și stresul și depresia, yoga te poate ajuta să îți îmbunătățești și starea de spirit. În plus, practicarea acestui sport le ajută pe acelea mai timide dintre noi să devină mai conștiente de trupul și sexualitatea lor.Cele mai vizibile rezultate în materie de sexualitate ale practicării yoga ar fi întărirea mușchilor pelvieni dar și o mai bună flexibilitate, care ajută la performanțe sexuale mai intense între așternuturi dar și orgasm mai des și mai intens.Poziția cămilei este ideală pentru a-ți exersa flexibilitatea. Iată cum trebuie să procedezi. Așează-te pe covorașul tău de yoga în genunchi, apoi apleacă-te pe spate cât de mult poți încercând să îți atingi gleznele. Rămâi în această poziție timp de cinci secunde după care revii la poziția inițială și o repeți.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)