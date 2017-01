The Beetle Cabrio, disponibil din martie

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Volkswagen pregătește intrarea pe piața din România, începând cu luna martie, a modelului The Beetle Cabrio. Iată și care este secretul succesului, în opinia reprezentanților companiei: New Beetle Cabriolet nu a fost o simplă copie a Broscuței Cabrio, ci, mai degrabă, designerii au reinterpretat și dezvoltat formele caroseriei originale. Conceptul inovator de design își continuă acum evoluția, odată cu The Beetle Cabrio. Mașina a devenit mai mare, mai puternică, mai sportivă și mai economică. Impresia este de lungime și lățime mai mari, de caroserie mai aplatizată. Proporțiile sunt mai dinamice.Iată și care sunt alături de perfor-manțele dinamice și de consum, cele mai importante cifre prin care se caracterizează un cabriolet: timpul în care se deschide plafonul. Pentru The Beetle Cabrio sunt numai 9,5 secunde, mulțumită sistemului electrohidraulic inclus în echiparea standard. Iar aceasta este posibilă la viteze de deplasare de până la 50 km/h. Plafonul se închide în 11 secunde. De cele 1,5 secunde suplimentare, sistemul electrohidraulic are nevoie pentru a ancora automat plafonul în rama parbrizului.Gama de motorizări cuprinde trei motoare TSI pe benzină: 77 kW/105 CP, 118 kW/160 CP și 147 kW/200 CP și două motoare TDI (diesel), 77 kW/105 CP și 103 kW/140 CP.