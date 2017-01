Prefectul cere respectarea acordului de mediu:

Teodosie trebuie să facă alt parc dacă vrea catedrală la Casa de Cultură

Defrișarea parcurilor constănțene continuă fără nicio jenă, fie că ea se face în numele economiei sau al Bisericii. Localnicii din Casa de Cultură au protestat public, săptămâna trecută, în fața primarului Mazăre, față de distrugerea parcului din zonă, prin construirea unei Catedrale pe spațiu verde, deși, la câțiva metri mai încolo, în același parc, s-a ridicat și o biserică. Primarul a ridicat din umeri, spu-nând că totul este legal, iar pe deasupra se teme și de „afurisenie". Problema a ajuns, în cele din urmă, și la Prefectura Constanța. Astfel, în urma unui control al Inspectoratului de Stat în Construcții privind legalitatea autorizației de construcție emise de Primărie, s-a descoperit o prevedere care nu a fost respectată. În acordul de mediu, pentru ridicarea catedralei, este prevăzută drept obligație construirea de către Arhiepiscopie a unui nou parc, în suprafață de 1500 mp, la blocurile FZ 14, FZ 15 din Faleză, lucru care nu s-a realizat până în prezent. Mai mult, nici nu prea mai sunt șanse ca un parc să fie înființat în acea zonă, deoarece terenurile indicate au fost vândute sau închiriate. „Agresiunea împotriva parcurilor trebuie să înceteze" „Ca urmare a verificării autorizațiilor existente, am constatat că în avizul pentru protecția mediului este prevăzută o condiție clară, care nu a fost respectată. Am rugat Inspectoratul de Stat în Construcții să aibă în vedere respectarea strictă a acestei condiții, înainte de demararea oricăror acțiuni de construire a Catedralei. În acel acord de mediu este prevăzut expres că el este valabil cu condiția de a se construi la blocurile FZ 14, FZ 15 din Faleză, un parc de 1500 mp. Din păcate, acel teren a fost vândut sau închiriat. Dar acest lucru nu împiedică cu nimic ca acea condiție existentă în acordul de mediu să fie respectată", a de-clarat prefectul Dănuț Culețu. Punctul de vedere al prefecturii este ca lucrările de construcție la catedrală să înceapă doar după ce acel parc, în suprafață de 1500 mp, va fi amenajat. Culețu a amintit și de existența unei legi, aprobată în decursul anului 2007, care reglementează administrarea spațiilor verzi și care precizează clar că parcurile nu mai pot fi trecute din domeniul public în cel privat. Prefectul a ținut să precizeze că orice decizie sau hotărâre a oricărui consiliu local privitoare la un asemenea demers va fi atacată imediat în contencios. „Agresiunea împotriva parcurilor tre-buie să înceteze", a declarat Dănuț Culețu.