Televizorul viitorului este flexibil, „verde“ şi ieftin

Televizorul viitorului este flexibil, „verde“ și ieftin

Start-up american Prysm se pregătește să ia cu asalt industria televiziunii, printr-o tehnologie revoluționară, care promite un consum infim de energie, materiale non-toxice și calitate foarte bună a imaginii. La finalul trimestrului al doilea din 2010, Prysm vrea să lanseze pe piață primul televizor care folosește tehnologia laser-fosfor, o invenție proprie, inspirată din clasicul CRT (cathode ray tube). Televizorul Prysm folosește raze laser, modulate de oglinzi, care luminează sticla acoperită cu fosfor. Stimulat de lumină, fosforul strălucește și creează o imagine. „Pentru început, ne adresăm firmelor, care pot folosi aceste televizoare în spații publice (mall, stadioane, parcuri etc), folosind mai multe unități pentru a crea un ecran uriaș. Apoi ne vom orienta și spre restul populației. În orice caz, calitatea imaginii este similară cu cea a televizoarelor moderne, prețul fiind extrem de competitiv”, spune Dana Corey, vicepreședinte al Prysm. Un avantaj al acestei tehnologii este că ecranul televizorului nu se încălzește, ceea ce pentru centrele comerciale și pentru arenele sportive se traduce în cheltuieli mai mici pentru răcirea spațiilor. În plus, ecranul este modelat conform cerințelor cumpărătorilor, putând fi plat, curbat sau vălurit. Nu în ultimul rând, în procesul de realizare a ecranelor nu se folosesc materiale toxice, cum ar fi mercurul. „În acest an vom vinde câteva mii de televizoare, pentru care avem deja clienți. Noi ne bazăm pe prețul destul de mic și pe faptul că oferim un consum de energie mai mic cu 75% față de televizoarele obișnuite”, mai spune Dana Corey.