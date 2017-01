Telefonul care aniversează 40 de ani de la aselenizare

Ştire online publicată Luni, 20 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Motorola Aura Celestial Edition a ajuns în sfârșit în magazine, infor-mează hit.ro. Telefonul Aura Celestial în ediție limitată și de lux a fost lansat pentru a omagia împlinirea a 40 de ani de la primul pas pe Lună. Evident, primul exemplar a fost oferit lui Neil Armstrong. Motorola Aura Celestial este, în primul rând, un telefon aniversar, de lux. Unul dintre punctele de atrac-tivitate ale telefonului este dat de ecranul circular. Telefonul include imagini de la NASA cu aselenizarea, materiale video și audio, inclusiv cu celebrele replici „the eagle has landed” și „that’s one small step for man, one giant leap for mankind”. Din punct de vedere al specificațiilor tehnice, Motorola Aura Celestial Edition nu excelează, dar oferă un minimum de utilități cu care deja ne-am obișnuit la telefoanele noas-tre: cameră de 2 MP sau memorie internă de 2 GB. Telefonul are un preț de 1.200 dolari, fără abonament.