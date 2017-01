Tehnologia transformă noroiul în apă potabilă

Apa este cea mai importantă resursă a planetei. Asigurarea apei potabile pentru toată populația Terrei este o provocare imensă, pentru guverne, pentru agențiile nonguvernamentale și pentru oamenii de știință. În prezent, problema apei potabile este înrădăcinată la un nivel atât de înalt, încât toate soluțiile devin inutile - furnizarea de apă se transformă într-un coșmar logistic, se cheltuiesc tot mai mulți bani și nu se ajunge la niciun rezultat. În timp ce ați citit aceste rânduri, circa 13.000 de oameni din întreaga lume s-au îmbolnăvit, din cauza faptului că au băut apă „murdară“. Ba, mai rău, cel puțin patru copii au murit din aceeași cauză. Din fericire, există oameni de știință care nu pot să ignore tragediile care se întâmplă în zonele defavorizate ale planetei. Michael Pritchard este unul dintre ei. El a inventat sticla „Lifesaver“, un dispozitiv mobil care purifică apa în câteva secunde. De ce? Pentru că s-a enervat. „În 2004, a doua zi de Crăciun, mă uitam la televizor și nu îmi venea să cred. Asia fusese lovită de tsunami, oamenii fugeau spre zonele deluroase, erau forțați să bea apă contaminată. Câteva luni mai târziu, Katrina a lovit New Orleans. Mi-am zis: este o țară de elită, să vedem ce o să facă! Ziua 1 - nimic. Ziua 2 - nimic. Apa a ajuns în Superdom după cinci zile, timp în care oamenii s-au împușcat pe străzi pentru apă. Atunci am decis că trebuie să fac ceva“, povestește Pritchard. După luni întregi de încercări, englezul a reușit, într-un final, să producă sticla „Lifesaver“ - în traducere liberă, sticla care salvează vieți. Deși arată ca o sticlă normală, folosită de atleți, este dotată cu un sistem de-a dreptul revoluționar de filtrare, cu pori de 15 nanometri. De ce este impresionant? Pentru că cele mai bune filtre existente au pori de 200 nanometri, deși există bacterii care pot trece prin acest spațiu. Există chiar și viruși de 25 nanometri. Pentru o zonă „civilizată“, spațiul de 200 nanometri este suficient. Pentru o zonă calamitată, un spațiu de 200 nanometri este ca și cum i-ai lăsa pe colegii răciți să îți strănute direct în față. Sistemul de filtrare din sticla „Lifesaver“ poate purifica 6.000 de litri de apă. După acest prag, se blochează, protejând utilizatorii. Filtrul poate fi înlocuit cu unul nou, pentru încă 6.000 de litri de apă. „Ce facem acum în caz de urgență majoră - cutremur, inundații, incendii, furtună? Livrăm apă. După câteva săptămâni, construim tabere de refugiați. Oamenii sunt constrânși să vină în aceste tabere, pentru a obține apă. Și ce se întâmplă când 20.000 de oameni converg în același spațiu, în condiții precare? Se răspândesc boli, este nevoie de mai multe resurse. Problemele se înmulțesc de la sine. Trebuie să gândim diferit. Dacă ar fi să livrăm sticlele Lifesaver, oamenii ar putea rămâne la casele lor. Pot transforma orice apă într-un lichid potabil. Și pot să înceapă procesul reconstrucție“, explică Michael Pritchard. Mai mult, nici măcar nu este nevoie de un dezastru natural pentru a folosi dispozitivul. Actuala infrastructură de procesare a apei este un adevărat monstru care consumă energie, bani, resurse și forță de muncă. Gândind diferit, te poți folosi de circuitul apei în natură - un mecanism de colectare, desalinizare și transport de apă complet gratuit. Tehnologia din sticla „Lifesaver“ poate fi incorporată și într-un recipient mai mare, care procesează 25.000 de litri de apă - suficient pentru o familie de patru persoane, pentru trei ani. În aceste condiții, costul de procesare a apei ajunge la numai jumătate de cent pe zi - adică doar 1 dolar pe an. „Procesând apa la locul în care este folosită, oamenii nu mai terbuie să meargă 4 -5 ore pe zi pentru a-și procura apă potabilă. O pot obține din râul sau lacul din apropiere. Pot colecta apa de ploaie, orice sursă este mai mult decât suficientă. Cu doar 8 miliarde de dolari am putea atinge țelul mileniului - înjumătățirea numărului de oameni care nu au apă potabilă. Cu 20 miliarde dolari, TOATĂ populația planetei ar avea acces la apă potabilă. Și astfel, cei 3,5 miliarde de oameni care suferă an de an din această cauză și cei două milioane de copii care mor vor trăi, în schimb. Ca să vă faceți o idee de ansamblu, Marea Britanie alocă acum 12 miliarde de lire sterline pe an, pentru ajutorarea celor din zonele cu probleme”, mai spune englezul. Iată, deci, o tehnologie în care ar putea investi și statul român, și administrațiile locale și oamenii obișnuiți. Este o modalitate de a aduce apă în zonele frecvent afectate de inundații, în satele în care nu există rețea de apă, deși ne apropiem de anul 2010. Este o alternativă la a cheltui zeci de mii de lei pe apă îmbuteliată de producători lacomi, care de multe ori s-a dovedit a fi simplă apă de canal, nesterilizată. Este o ocazie de a gândi și acționa diferit.