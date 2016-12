Techirghiolul te aşteaptă la Festivalul de umor "Scena lu’ Tănase"

Techirghiolul te așteaptă la Festivalul de umor "Scena lu’ Tănase"

Începând de astăzi, Techirghiolul devine, pentru trei zile, orașul în care se serbează viața, prin Festivalul de umor „Scena lu’ Tănase“. Turiștii, localnicii, dar și toți constănțenii care simt nevoia să uite măcar pentru scurt timp de toate problemele sunt așteptați aici, în perioada 22 - 24 iulie. Fiecare zi a Festivalului „Scena lu’ Tănase“ cuprinde o serie de evenimente gândite în așa fel încât să fie pe placul oricărui public, indiferent de vârstă. Potrivit primarului orașului Techirghiol, Adrian Stan, startul acestei manifestări are loc astăzi, începând cu ora 10.30, la Teatrul de Vară „Jean Constantin“, acolo unde va avea loc și dezvelirea portretului actorului, o lucrare realizată de artistul plastic Marin Deaconu. Începând cu ora 11.00, toți cei care aleg să participe la această sărbătoare pot gusta umorul de Techirghiol urmărind un concurs de caricaturi, ocazie cu care se vor realiza portrete ale invitaților prezenți la eveniment, dar și ale celor aflați în publicul. Undeva, la ora 16.00, are loc și vernisajul acestei expoziții, acolo unde te poți regăsi și tu, dacă nu duci lipsă de ceva umor și te lași „imor-talizat“ de caricaturiști. Tot astăzi, începând cu ora 19.30, Teatrul de Vară este gazda unui spectacol de satiră și umor. Urcă pe scenă trupe de actori profesioniști, amatori, artiști independenți. În rândul acestora, se numără și Spitalul 9, Trupa Haz, Demențialii, Laurențiu Vlad, Stelică Murariu, iar lista poate continua. Mari actori pe scena Teatrului de Vară Cea de-a doua zi a Festivalului de umor „Scena lu’ Tănase“ începe cu o surpriză pentru cei mici, dar și pentru adulții cu suflet de copil. La ora 10.00, este programat, la statuia lui Techir, un spectacol de teatru de păpuși, de două ore, singurul eveniment, de altfel, care se desfășoară în afara Teatrului de Vară „Jean Constantin“.Revenim la lucruri mai… „serioase” începând cu ora 15.00, când se deschide expoziția de fotografie umoristică. Avem parte aici și de o mare surpriză. Organizatorii ne promit că, în cadrul acesteia, se vor regăsi și imagini de arhivă cu Jean Constantin, cu familia lui. Dacă nici acest lucru nu v-a convins să veniți la Techirghiol sau să ieșiți din casă (aviz locuitorilor!), atunci cele două momente care încep la ora 19.00, respectiv 20.30, cu siguranță vă vor încânta. Teatrul AGON prezintă o piesă extrem de gustată de publicul constănțean, „Încurcă lume“, care are în distribuție atât actori consacrați, cât și studenți ai Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius”. Urmează unul dintre cele mai așteptate momente, spectacolul de revistă „Scena lu’ Tănase“, al echipei Teatrului „Constantin Tănase“ din București. Urcă pe scenă nume mari, precum Alexan-dru Arșinel, Stela Popescu, Vasile Muraru, Nae Lăzărescu, iar lista poate continua. Noaptea devoratorilor de… comedie Nici cea de-a treia zi a festivalului, „ziua creativilor”, nu este lipsită de surprize. Începând cu ora 16.00, are loc un concurs de scriere și interpretare de epigrame și fabule. Chiar dacă și turiștii și localnicii cu ceva mai multă imaginație au posibilitatea să ne arate ce știu, totuși la acest concurs participă și membri ai Uniunii Scriitorilor din România, așa că „bătaia“ cu siguranță se va lăsa cu multe… râsete. De ales alege însă publicul, așadar câștigă aceia care strâng cele mai multe aplauze. Undeva în jurul orei 19.30 are loc, în această a treia zi de festival, și gala laureaților, ocazie cu care vor fi interpretate și premiate cele mai reușite epigrame și fabule, moment urmat de „Noaptea devoratorilor de comedie“. Pregătiți-vă intens! Filmele de come-die românești care au făcut istorie vin la Techirghiol. Un festival de umor la Techirghiol nu este doar pură întâmplare. Marele actor Constantin Tănase, cel care a ridicat comedia la rang de artă, venea aici frecvent, în perioada interbelică, cu trupa Teatrului de Revistă. A îndrăgit locurile acestea și a contribuit, după ani, la construirea Casei de Cultură a orașului, care astăzi îi poartă numele.Nici Jean Constantin, un alt actor atât de îndrăgit, care a descrețit zeci de ani frunțile românilor, nu este străin de Techirghiol. Aici s-a născut, aici a primit titlul de cetățean de onoare, iar de la trecerea lui în neființă Teatrul de Vară îi poartă numele. Evenimentul acesta are loc în cadrul proiectului „Să redes-coperim Techirghiolul”, ce își propune promovarea stațiunii Techirghiol ca destinație turistică pentru tineret, cultură și sănătate. Vorbim de un proiect care se derulează pe parcursul a 22 de luni, cu o valoare eligibilă de 753.395 lei.