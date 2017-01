Teama, un motiv de furie la copii?

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de a putea calma un copil foarte agitat, trebuie să înțelegi ce declanșează furia unui copil. Specialiștii copilul.ro sunt de părere că prima cauză a furiei unui copil este teama. Ca, de exemplu, teama că nu va obține jucăria pe care o dorește din magazin. Deși poate părea greu de înțeles, copilul este copleșit de această teamă. În astfel de momente, va apărea și senzația de foame, oboseală, căldură sau frig. Or, toate acestea cumulate îi creează o stare de disconfort și tot ce știe în acele momente este neliniștea, care apoi se trasformă în durere. Pentru că, până la urmă, durerea îi provoacă teamă.Frica și de reacția apropiațilorInteresant este că micuțul se va teme și de furia părinților. Știe deja că, de regulă, tendința lor este să-i ia lucrurile la care ține cel mai mult, mai știe că vor țipa la el peste măsură, or, toate astea, nu fac decât să-l înfurie și mai tare. Părinții ar trebui să știe că un copil, oricât ar fi de mic, recunoaște diferențele subtile în comportamentul lor. Cu toate acestea, el va fi incapabil să articuleze în cuvinte frica lui.Râsul, dușmanul friciiPsihologii susțin că râsul este cel mai bun medicament împotriva stresului. De aceea, când copilul este furios, trebuie să-i fie distrasă atenția, căutând ceva amuzant, despre care apropiații știu că-I bucură. Important! Sub nicio formă, nu tolerați comportamentul agresiv al copilului. Singurul mod de a opri copilul să fie agresiv este de a stabili clar, ca o regulă: „Agresiunea nu este acceptată în această casă!”.