Te simţi lipsit de energie? Aşa te refaci

Te simți lipsit de energie? Așa te refaci

Ştire online publicată Vineri, 18 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când lucrezi, trebuie să ai suficientă lumină, altfel riști să te ia somnul. Dar asta poate fi o provocare având în vedere că în majoritatea birourilor cu greu pot pătrunde câteva doze mici de lumină naturală. Spre deosebire de cea artificială, lumina naturală este albastră, cu lungimi de unde scurte, care activează creierul.„Ritmul nostru circadian este mai sensibil la această lumină decât la oricare alta”, explică Mariana Figueiro, asistent profesor la Centrul de Cercetare a Luminii din cadrul Institutului Politehnic Troy din New York. Așadar, ridică-te de pe scaun și, când faci pauze, mergi afară. „În timpul zilei, mergi afară cât de des poți”, sugerează Scott Campbell, director al Laboratorului de Cronobiologie de la Spitalul Presbiterian din New York. Ca să profiți de lumină încă din primele minute ale zilei, ridică jaluzelele îndată ce te-ai dat jos din pat sau plimbă-te pe afară jumătate de oră.Hrănește-te cu proteine. Dacă nu te hotărăști să participi la maraton, nu are rost să te îndopi cu carbohidrați. Consumă mai degrabă proteine, pentru că acestea îți cresc gradul de alertă, susține Debra Hollon, nutriționist clinician la Spitalul General Massachussetts din Boston. Proteinele conțin tirosină, un aminoacid care crește nivelul de dopamină și norepineprină din creier, acele substanțe care dau o stare de bine.„Când te simți sătul, nu vei mai fi tentat să completezi meniurile cu dulciuri și pâine, care îți conferă energie în salturi”, precizează specialiștii.Bea ceai. Ceaiul alb este o bună metodă să-ți sporești energia. „Dintre toate ceaiurile, cel alb este cel mai puțin procesat“, explică Iman Hakim, profesor la Colegiul de Sănătate Publică din Arizona. Acest ceai conține un aminoacid care pune organismul în alertă și, pentru că are mai puțină cofeină decât alte ceaiuri cu teină, nu te deshidratează.Evită rutina. Nu te duce spre serviciu pe același drum, fie că ești pe jos, cu mașina, ori cu mijloacele de transport în comun.„Schimbă-ți ruta zilnică și nu comanda aceleași mâncăruri de la cantină”, sugerează psihiatrul Judith Orloff.Meditează. Cei care obișnuiesc să mediteze au o capacitate mai mare de concentrare. Încearcă să faci exerciții de meditație dimineața, după ce te trezești, și seara, înainte să mergi la culcare. Găsește un loc liniștit și concentrează-te asupra unei imagini care îți oferă plăcere: marea, soarele. Poți încerca să meditezi și în pauzele pe care le iei la birou.Profită de orele de somn. Somnul este foarte important pentru creier, de aceea este important să îți asiguri o atmosferă plăcută în dormitor. Ai grijă ca pe pat să ai tot timpul lenjerie aerisită, fă cât mai întuneric în cameră, asigură o temperatură potrivită și, dacă te ajută, pune-ți muzică ambientală care te ajută să adormi. Dacă te vei odihni cel puțin opt ore, iar somnul va fi profund, ziua de lucru nu ți se va părea atât de lungă.(Sursa: www.doctorulzilei.ro)