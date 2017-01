„Te rugăm, nu-l omorî pe Harry Potter!”

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fanii Harry Potter sunt rugați să semneze o petiție lansată de un lanț de librării din Marea Britanie care o imploră pe autoarea J.K. Rowling să continue seria aventurilor adolescentului vrăjitor, potrivit BBC News. Al șaptelea și ultimul volum din serie, „Harry Potter and the Deathly Hallows”, va fi lansat pe 21 iulie, dar lanțul de librării Waterstone’s speră să strângă un milion de semnături în campania „Salvați-l pe Harry” pentru a o face pe autoare să se răzgândească și să continue să scrie despre aventurile vrăjitorului. „Nu-i cerem lui J.K. Rowling să înceapă lucrul la un alt roman mâine, îi cerem doar să nu excludă posibilitatea”, a spus șeful departamentului de cărți pentru copii de la Waterstone’s, Wayne Winstone. Autoarea a anunțat public faptul că două dintre personaje vor muri în cartea care va fi lansată în curând, și au existat speculații că Harry Potter ar putea fi unul dintre acestea. Winstone a spus că „Harry Potter este un personaj ficțional și de aceea nu poate fi cu adevărat omorât. Sir Arthur Conan Doyle l-a omorât pe Sherlock Holmes, dar, după ani întregi de cereri din partea fanilor și editorilor, l-a adus înapoi. Nu s-ar putea întâmpla același lucru și cu Harry Potter?”. Potter este un fenomen global, așa că obiectivul de un milion de semnături s-ar putea dovedi conservator, ținând cont că aproape 1,6 milioane de exemplare din „Harry Potter and the Deathly Hallows” au fost comandate online pe portalul Amazon.Fanii Harry Potter sunt rugați să semneze o petiție lansată de un lanț de librării din Marea Britanie care o imploră pe autoarea J.K. Rowling să continue seria aventurilor adolescentului vrăjitor, potrivit BBC News. Al șaptelea și ultimul volum din serie, „Harry Potter and the Deathly Hallows”, va fi lansat pe 21 iulie, dar lanțul de librării Waterstone’s speră să strângă un milion de semnături în campania „Salvați-l pe Harry” pentru a o face pe autoare să se răzgândească și să continue să scrie despre aventurile vrăjitorului. „Nu-i cerem lui J.K. Rowling să înceapă lucrul la un alt roman mâine, îi cerem doar să nu excludă posibilitatea”, a spus șeful departamentului de cărți pentru copii de la Waterstone’s, Wayne Winstone. Autoarea a anunțat public faptul că două dintre personaje vor muri în cartea care va fi lansată în curând, și au existat speculații că Harry Potter ar putea fi unul dintre acestea. Winstone a spus că „Harry Potter este un personaj ficțional și de aceea nu poate fi cu adevărat omorât. Sir Arthur Conan Doyle l-a omorât pe Sherlock Holmes, dar, după ani întregi de cereri din partea fanilor și editorilor, l-a adus înapoi. Nu s-ar putea întâmpla același lucru și cu Harry Potter?”. Potter este un fenomen global, așa că obiectivul de un milion de semnături s-ar putea dovedi conservator, ținând cont că aproape 1,6 milioane de exemplare din „Harry Potter and the Deathly Hallows” au fost comandate online pe portalul Amazon.