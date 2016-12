Te-ar încânta încălzirea prin pardoseală în casa ta?

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fără doar și poate, pentru a oferi familiei noastre confortul de zi cu zi, trebuie să ne gândim foarte bine ce sursă de căldură alegem. Specialiștii Ambiental construct.ro ne propun, astăzi, încălzirea prin pardoseală și ne explică de ce am putea să optăm pentru această formă de asigurare a confortului termic în casa noastră.Reglarea temperaturiiDe departe, cel mai important atu al încălzirii direct prin pardoseală este acela că temperatura rămâne în partea de jos a camerei. Astfel, ne putem bucura de 24-25 grade la podea, 22 grade la nivelul corpului și 20 grade la nivelul tavanului. Sistemul poate fi instalat în aproape orice tip de podea. Cu alte cuvinte, senzația de gresie rece dimineață din baie poate fi preschimbată într-o căldură plăcută, numai bună să îți începi ziua cu bine.Se pretează la orice tip de locuințăNu contează tipul imobilului, căci încălzirea prin pardoseală funcționează la parametric maximi atât în imobile mici, cât și în spații industriale, școli, spitale. Poate fi instalată pe orice structura de pardoseală, cum ar fi: beton, șapă, blocuri, bârne, grinzi.Are viață lungăUn astfel de sistem are o durată de viață egală cu cea a construcției. Important e să folosim doar conducte de calitate superioară. Materialul din care sunt fabricate acestea impune anumite condiții de manipulare, depozitare, montaj și exploatare care trebuie respectate cu strictețe.Protejează aerul respiratDe asemenea, sistemele de încălzire prin pardoseală nu sunt poluante și nu există riscul producerii de monoxid de carbon ca la centralele termice. Sunt foarte potrivite pentru renovarea unei camere, în special la cele la care pereții nu permit montarea radiatoarelor. În plus, montarea sistemelor electrice este foarte simplă, acestea fiind o soluție excelentă pentru apartamente.Tipuri recomandateÎncălzirea prin pardoseală se realizează în două moduri. Unul este încălzirea electrică, situația în care cablurile electrice speciale sunt montate în pardoseală. De precizat că sistemul electric este mai ecologic și mai sigur decât cel cu gaz. De asemenea, în cazul în care veți opta pentru acesta sursă de încălzire, nu veți mai cheltui bani cu întreținerea, deoarece nu necesită asemenea costuri.Încălzirea cu apă. Țevile sunt montate sub pardoseală, care preiau apa caldă a sistemului de încălzire central. Sistemele cu apă sunt mai eficiente pentru suprafețele mari, au un randament termic mai bun. Pot funcționa cu orice sursă de încălzire: centrală pe gaze, sau lemne.Avantaje financiareȘi nu în ultimul rând, folosite în apartamente noi, cu grad mare de izolare, sistemele electrice vor fi foarte economice și eficiente, vor conferi flexibilitate, întrucât fiecare cameră are propriul sistem de încălzire, ce funcționează total independent și propriul termostat digital, complet programabil pentru a stabili cu precizie temperatura încăperii și orele de funcționare.