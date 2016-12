Taxele de parcare în staţiunea Mamaia îi ard la buzunare pe turişti

Taxele de parcare în stațiunea Mamaia îi ard la buzunare pe turiști

O problemă semnalată de mai mulți turiști care sunt cazați la hoteluri în stațiunea Mamaia este legată de parcări. Dacă, în anii precedenți, lipseau parcările, în 2009, spații există, dar aproape peste tot trebuie să plătești. „Sunt cazat la un hotel de la capă-tul stațiunii. Am achitat permisul pentru bariere, dar sunt taxat apoi la fiecare pas. Am vrut să-mi duc familia la tenis, la TC Idu. Mi s-au cerut trei lei pe oră. Am ajuns la Teatrul de Vară. Alți doi lei. La fântânile de la Cazino, aceeași poveste. Mi se pare exagerat, în condițiile în care am plătit o dată taxa de acces în Mamaia”, s-a plâns un turist din Brașov. Tristă situație, dar poate fi și mai tristă dacă nu parcați în spațiile special amenajate. Băieții de la „caracatiță” mișună neîntrerupt…