Tătarii din Castelu, oaspeţi ai Festivalului Filmului Turcesc din Gökçeada

Tătarii din Castelu, oaspeți ai Festivalului Filmului Turcesc din Gökçeada

Tătarii din Castelu au fost, pentru al doilea an consecutiv, invitații speciali ai Festivalului Filmului Turcesc de la Gökçeada. Membrii ansamblului „Köstel” al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România - Filiala Castelu au evoluat pe scena festivalului la seara de gală care a marcat finalul celei de-a XI-a ediții a manifestării. Membrii ansamblului din Castelu au prezentat dansuri tradiționale tătărești din zona Dobrogei, ei evoluând pe scenă alături de alte formații din Turcia. Organizat an de an de către Primăria Gökçeada în parteneriat cu Ministerul Culturii din Turcia, festivalul reunește renumiți regizori și scenariști din Turcia. Pe lângă filmele care sunt prezentate publicului în fiecare seară, în cadrul festivalului se mai organizează și seminarii, expoziții de fotografii și alte activități sportive. Delegația din Castelu, condusă de președintele filialei, Gevat Cherim, a fost primită, într-una din cele trei zile ale șederii la Gökçeada, de către primarul localității. În cadrul discuțiilor s-a făcut referire la consolidarea relațiilor dintre UDTTMR și autoritățile locale din Turcia și chiar și la o posibilă înfrățire între localitatea aflată la strâmtoarea Canakkale și comuna constănțeană Castelu.