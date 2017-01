Tarife de urgenţă la cadastru

Tarife de urgență la cadastru

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat recent introducerea tarifelor de urgență în cazul unor servicii destinate populației. Astfel, după noile modificări, cine va dori să primească documentele cadastrale în regim de urgență va trebui să scoată din buzunar de patru ori mai mult decât în condiții normale. „Pentru soluționarea în regim de urgență se plătește de patru ori mai mult, plus tariful normal. Ca timp de rezolvare a cererii, acesta va fi cu o treime mai scurt decât în cazul când se plătește un tarif normal", a precizat Robert Tatu, directorul general al ANCPI. Mai mult decât atât, el a dat drept exemplu un apartament pentru care se vor plăti 120 de lei, plus 480 de lei, pentru rezolvarea cererii în regim de urgență, totalul fiind de 600 de lei. „Intabularea terenurilor, adică efectuarea lucrărilor de cadastru și înscrierea în cartea funciară, este cel mai cerut serviciu de către populație pentru care se plătește un tarif de urgență", a mai spus Robert Tatu.