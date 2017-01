Tăriceanu cere administraţiilor locale să acceseze fonduri europene

Tăriceanu cere administrațiilor locale să acceseze fonduri europene

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat administrației locale din toate județele să își desfășoare activitatea eficient și profesionist, pentru a putea răspunde eficient solicitărilor cetățenilor. Șeful Executivului a subliniat necesitatea modernizării și perfecționării administrației, indiferent dacă este cea locală sau centrală. Primul-ministru s-a referit la două situații în care reprezentanții administrației nu au acționat în mod corespunzător: accidentele înregistrate pe Autostrada București-Constanța și aruncarea deșeurilor la ieșirea din București. Unul dintre cele mai importate obiective ale administrației locale, care trebuie realizat în acest an, este absorbția fondurilor comunitare. „Administrația trebuie să facă eforturi consistente pentru accesarea fondurilor europene. Responsabilitatea accesării fondurilor revine tuturor. România are în acest an o șansă extraordinară și este privită cu invidie pentru creșterea economică pe care o înregistrează”, a mai spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu.Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu a solicitat administrației locale din toate județele să își desfășoare activitatea eficient și profesionist, pentru a putea răspunde eficient solicitărilor cetățenilor. Șeful Executivului a subliniat necesitatea modernizării și perfecționării administrației, indiferent dacă este cea locală sau centrală. Primul-ministru s-a referit la două situații în care reprezentanții administrației nu au acționat în mod corespunzător: accidentele înregistrate pe Autostrada București-Constanța și aruncarea deșeurilor la ieșirea din București. Unul dintre cele mai importate obiective ale administrației locale, care trebuie realizat în acest an, este absorbția fondurilor comunitare. „Administrația trebuie să facă eforturi consistente pentru accesarea fondurilor europene. Responsabilitatea accesării fondurilor revine tuturor. România are în acest an o șansă extraordinară și este privită cu invidie pentru creșterea economică pe care o înregistrează”, a mai spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu.