Târg de produse handmade la Friends

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 28-29 august, în barul Friends se desfășoară ediția de vară a târgului de haine, obiecte și accesorii handmade „The Back Of My Closet”. Târgul va putea fi vizitat între orele 10.00 și 18.00, standurile fiind amplasate atât pe terasă, cât și în interiorul barului. La această ediție vor expune: Vasilica Macovei, Coza Manuela, Violeta Dumitru, Janina Istrate, Daniela Caplan, Diana Slav, Ana Bălan, Radecu Odette, EFrumuseti, Dafina Mosutan, Elena Oglindă, Lebanese Blonde, Mustafa Alef, Sorina Barbu, Sonjarlette, Ilgun, Avram Alexandru, Cristina Chirculescu, Bohemian Jewellery Shop, Laura’s Art Studio, Doina Iabrasu, Laura Bocunescu, Mihaela Herghelegiu, La Folle Loulou, Elena Marchidanu, Atelier ASA și Art of crochet.