Prima ediție Kilipirum la mare

Târg de carte - kilipir pe faleză

Târgul de discount „Kilipirim - carte, muzică și film" se va desfășura, în perioada 25 iulie - 15 august, pe faleza Cazino din Constanța, și va găzdui mai multe evenimente, precum „seara Harry Potter" și lansarea volumului „Orbitor. Aripa dreaptă", de Mircea Cărtărescu. În sezonul estival, târgul se va așeza timp de 22 zile în fața statuii lui Mihai Eminescu din Constanța. Kilipirim va duce la malul mării o ofertă de peste 30.000 de cărți, muzică și film cu reduceri semnificative, potrivit organizatorilor. Târgul Kilipirim de la Constanța se va închide pe 15 august, de Ziua Marinei. Potrivit unui comunicat de presă, serile culturale vor fi onorate de prezența unor personalități de marcă ale culturii românești, care vor susține lansarea ultimelor apariții editoriale. Miercuri, 25 iulie, orele 18.00, are loc deschiderea oficială a târgului, vineri, 27 iulie, orele 18.00 - seară specială dedicată micului vrăjitor Harry Potter, seara ocazionată de lansarea ultimului volum din serie, „Harry Potter and the Deadly Hallows". Sâmbătă, 28 iulie, orele 18.00, la apusul soarelui, editura Curtea Veche vă invită „La masă cu Jamie", eveniment în cadrul căruia se vor prepara după rețetele cărții delicatesuri culinare. Sâmbătă, 4 august, de la orele 18.00, editura Humanitas lansează în cadrul târgului cărțile: „Orbitor. Aripa dreaptă", de Mircea Cărtărescu, „Bazar bizar", de Radu Paraschivescu, „Reality Game Show, de Anca Maria Moșora, și cele mai recente titluri din colecția „Raftul Denisei". Duminică, 5 august, orele 10.00, editura Corint și „Spioanele" vă invită la sesiune de autografe, face painting, petrecere cu baloane cadou și multe concursuri cu premii. Editura Nemira lansează sâmbătă, 11 august, orele 18.30, volumul „Dincolo de bine, dincoace de rău. Despre iubire", în prezența autoarelor Aurora Liiceanu, Alice Năstase. Târgul Kilipirim este deja o tradiție în capitală și este primul târg de discount-uri care își propune să vină în ajutorul editurilor și distribuitorilor de carte pentru a-și vinde marfa din stoc și, în același timp, în sprijinul cititorilor care beneficiază de prețuri foarte mici. Produsele prezentate la târg au reduceri importante, unele putând fi achiziționate la prețuri cu până la 80-90 la sută mai mici decât în magazine.