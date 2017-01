Ţăranii din Vulturu se roagă de „Bărbosu“ să le dea „inundaţii, dar fără tornade”

Țăranii din Vulturu se roagă de „Bărbosu“ să le dea „inundații, dar fără tornade”

Oamenii din comuna constănțeană Vulturu trăiesc ca acum 100 de ani. Singurele diferențe sunt rețeaua de apă și cele câteva becuri montate pe stâlpii de pe două străzi. În rest, condițiile sunt aceleași. Drumuri de pământ care, la prima ploaie, se transformă în noroaie, sărăcia și nevoile domnesc peste tot, iar asistența medicală este considerată un moft. Localitatea nu numără mai mult de 700 de suflete. Cei mai mulți sunt bătrâni, care își duc zilele din pensiile de nimic luate de la CAP sau din munca de la câmp. Tinerii sunt tot mai puțini. Cum se măresc, pleacă să-și încerce norocul prin alte părți. Nici nu ar avea ce altceva să facă. Locuri de muncă nu sunt, orașul este prea departe. Cei care au rămas și și-au încercat norocul în agricultură nu au avut parte de prea multe satisfacții. Zona este de podiș, aridă, iar seceta a pârjolit ogoarele de la un cap la altul. Încă un an fără recolte. „Ori plouă, ori murim” Situația a devenit, însă, dramatică în această vară. Primarul comunei, Neculae Berbec, expune situația așa cum o văd oamenii locului: „Cea mai a dracului treabă este de sus. De la Bărbosu’. Dacă ne dă apă, mai putem salva ceva din culturi, dacă nu, murim de foame”, cugeta primarul din Vulturu, Necuae Berbec, supărat pe seceta care îi usucă islazul și culturile . „Cel de sus, Bărbosu’, are salvarea. Așa îi spunem noi aici lui Dumnezeu. Bărbosu’, că are barbă. De la el așteptăm ploaia, că altfel e de jale”. Oamenii își taie animalele din bătătură pentru că nu mai au cu ce să le hrănească. Islazul s-a uscat, lucerna de la câmp a fost arsă de mult de caniculă. Potrivit primarului, abatoarele speculează din plin momentul dificil prin care trec țăranii. „Se vând animalele pe capete pentru că mor de foame în curțile oamenilor. Prețurile sunt în bătaie de joc. 12 mii lei (1,2 lei) pe kg de vacă și 10 mii (1 leu) porcul. E nenorocire. Crești un porc, îl aduci la 100 de kg și îl vinzi cu un milion (100 lei)”, spune primarul, care recunoaște că se roagă la „Bărbosu’” să trimită „inundații, dar fără tornade”. Concluzia e una singură, pe care o trage tot Berbec: „Oamenii nu știu cu ce vor trăi la iarnă”. „Sensficșionurile” primarului Berbec La prima ploaie, comuna euro-peană Vulturu se scufundă în noroaie. Asfalt nu există decât pe drumul principal. În rest, ulițele sunt din pământ. Programe SAPARD nu au fost accesate fiindcă nu s-au putut găsi fonduri pentru proiect. Oamenii sunt însă învățați. Viceprimarul Mircea Dragomir spune că, pe vreme ploioasă, pe drumurile comunei nu se poate intra decât cu… tractorul. „Nici până la sfârșitul secolului nu vom reuși să pietruim drumurile. Avem străzi pe care nu se poate intra decât cu tractoarele atunci când plouă. Și nu exagerez deloc. Doamne ferește să i se facă rău cuiva și să vină ambulanța. Nici nu poate intra acolo. Cu ce ne-a mai rămas din buget, după plata salariilor, am încercat să pietruim un drum, două. Banii au fost puțini”, a adăugat vicele. Primarul spune că a făcut câteva „sensficșionuri” (n.r. - Science Fiction) pentru drumuri, precizând apoi că se referă la studii de fezabilitate, care se prescurtează „SF”. Dar nu a reușit să obțină finanțare, deoarece localitatea este prea mică. Povara politică Vulturu este singura localitate din județul Constanța, dacă nu din întreaga țară, condusă de un țărănist și un peremist. Primarul Neculae Berbec este membru PNȚCD, în timp ce vicele provine din PRM. Cei doi recunosc că povara politică a fost destul de grea pentru funcțiile pe care le au în administrație, însă nu vor să schimbe partidele doar de dragul unor fonduri. „Eu sunt la PNȚCD din 1992. Să fie clar, eu nu voi schimba în viață cinci lucruri: căruța, casa, nevasta, partidul și religia. 