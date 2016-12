Tamara Buciuceanu-Botez va primi, duminică, o stea pe Walk of Fame din Bucureşti

Tamara Buciuceanu-Botez va primi, duminică, o stea pe Walk of Fame din București

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tamara Buciuceanu-Botez, una dintre figurile legendare ale comediei românești, va primi o stea pe Walk of Fame - Aleea Celebrităților din București, duminică, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră, potrivit unui comunicat, citat de Mediafax.Actrița, care a împlinit recent vârsta de 82 de ani, va primi în cadrul evenimentului și o stea de aur oferită de Casa de bijuterii Sabion. Tamara Buciuceanu-Botez se alătură, începând de duminică, altor mari personalități ale teatrului și filmului românești care au mai primit o stea pe Aleea Celebrităților: Florin Piersic, în ianuarie, Victor Rebengiuc, în februarie, Radu Beligan, în martie, Amza Pellea (postum), în aprilie, Maia Morgenstern, în mai, și Alexandru Tocilescu, în iulie.Începând de anul acesta, în fiecare lună, este acordată o stea pe Aleea Celebrităților din București unui artist care își serbează ziua de naștere în luna respectivă. Proiectul "Walk of Fame", situat în Piața Timpului din centrul Bucureștiului, dedicat "valorilor artistice ale teatrului și filmului românesc", este inițiat și organizat de Teatrul Metropolis și centrul comercial Cocor din Capitală.Din toamnă, Tamara Buciuceanu-Botez va putea fi văzută la Teatrul Bulandra din Capitală, în spectacolul "Mamouret", după de Jean Sarment, în regia lui Dinu Cernescu, având rolul titular, precum și în "Însemnările unui necunoscut", după F. M. Dostoievski, un spectacol de Alexandru Darie, în care are rolul Generălesei."Doamna comediei românești", așa cum a fost adesea denumită, Tamara Buciuceanu-Botez are o impresionantă carieră în teatru și film. Născută în 10 august 1929, la Tighina (Republica Moldova), Tamara Buciuceanu-Botez a absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa profesorului Ion Bălțățeanu, în 1952, după ce își începuse studiile de actorie în 1948, la Institutul de Teatru "Vasile Alecsandri" din Iași.De la rolul Doicăi din "Titanic Vals" (1964, regia - Paul Călinescu) la rolul-cult al profesoarei acre Isoscel din seria "Extemporal la dirigenție", "Liceenii" și "Liceenii Rock'n'Roll" (regia - Nicolae Corjos), până la apariția alături de Victor Rebengiuc în filmul de debut al lui Horațiu Mălăele, "Nunta mută", care avut premiera pe marile ecrane în 2008, Tamara Buciuceanu-Botez reprezintă o imagine plină de viață pentru fiecare generație de spectatori, fiind unul dintre cei mai apreciați actori.De asemenea, Tamara Buciuceanu-Botez apare în "Toată lumea din familia noastră", cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Jude, care a intrat în producție la sfârșitul lunii iunie 2011. "Cuibul de viespi" - ecranizarea regizată în 1987 de Horea Popescu, după "Gaițele", piesa lui Alexandru Kirițescu - este una dintre comediile spumoase ale cinematografului românesc. În distribuția filmului, alături de Tamara Buciuceanu-Botez, se regăsesc nume la fel de celebre din cinematografului autohton: George Constantin, Gheorghe Dinică, Ovidiu Iuliu Moldovan, Coca Andronescu, Ileana Stana Ionescu sau Tora Vasilescu.Totodată, Tamara Buciuceanu-Botez a jucat pe scenele marilor teatre din București și a interpretat-o pe Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași. A avut roluri importante în teatru în piese precum "Coana Chirița", "Romeo și Julieta la început de noiembrie", "Scaunele", "Cumetrele", "Doctor fără voie", "Nepotul", "Așteptând la arlechin", "Domnișoara Nastasia", "Mamouret" etc. În plus, ea a interpretat-o pe Vica Delcă din piesa "Dimineață pierdută", după Gabriela Adameșteanu. Tamara Buciuceanu-Botez face parte și din distribuția spectacolului "Însemnările unui necunoscut", montat recent de Alexandru Darie după Feodor Dostoievski, la Teatrul Bulandra.Tamara Buciuceanu-Botez a fost omagiată la ediția din 2008 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) cu premiul pentru întreaga carieră. De asemenea, Tamara Buciuceanu a primit un premiu de excelență în cadrul galei Uniunii Teatrale din România (UNITER) din acest an.