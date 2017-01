Tabăra 2 Mai - vacanţă la un pas de mare

Tabăra 2 Mai - vacanță la un pas de mare

Ştire online publicată Marţi, 31 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nu mai spunem o noutate: vacanța mare este perioada din an cea mai așteptată de copii, și asta nu neapărat pentru că pe parcursul lunilor de vară se pot odihni după un an școlar, dar și pentru că foarte mulți au ocazia să meargă în tabere la munte sau la mare. Sătui de drumeții pe cărări cunoscute, elevii din zonele montane abia așteaptă să vină să se scalde în mare și să modeleze nisipul în cele mai diferite forme. Situat în proximitatea plajei, doar câteva trepte despărțindu-i pe copii de nisip, Centrul de Agrement din 2 Mai, ce aparține Autorității Naționale de Tineret, Direcția Județeană Constanța, și-a întâmpinat vara aceasta oaspeții într-o altă prezentare. S-a reușit intimizarea unuia din corpurile ce găzduiește copiii sosiți în tabără, ei beneficiind de camere cu grupuri sanitare. Din 25 iunie, dată la care s-a reușit încheierea lucrărilor, și până astăzi, tabăra a găzduit aproximativ 1.000 de copii, adică nu mai puțin de cinci serii. La ora actua-lă, la 2 Mai sunt găzduiți 197 de elevi, însoțiți de 20 de cadre didactice. Această se-rie este alcătuită din elevi care provin de la școli din șapte județe: Maramureș, Vâl-cea, Vaslui, Iași, Neamț, Brașov, Satu Mare, cei mai mulți fiind din Vaslui și Neamț. Administratorul taberei, Liviu Ioana, spune că au programate serii de copii din toată țara, sezonul 2007 fiind acoperit la capacitate maximă, iar condițiile de cazare și mâncare reprezintă factorii principali pentru care conducerile școlilor aleg acest camping de la mare. mai ales cu noua față, spunem noi. Pe lângă faptul că cei mici se pot bronza și se pot scălda în mare toată ziua, plaja fiind la câteva trepte de locul de dormit, școlarii au parte și de alte distracții, precum discoteca în aer liber din curtea taberei, jocuri și concursuri pe plajă, dar și excursii în județ. Printre obiectivele turistice vizitate de copii se numără Delfinariul, Acvariul din Constanța, orașul Mangalia. „Ne place aici că facem plajă cât vrem, mergem la discotecă, este foarte frumos. Mi-au plăcut mult delfinii pe care i-am văzut în excursia de la Constanța“, ne-a spus o elevă din Vaslui, în timp ce câțiva școlari din Brașov au afirmat, bucuroși, că ar renunța la muntele de lângă ei pentru marea care scaldă litoralul. Elevii din fiecare serie stau în Centrul de Agrement din 2 Mai câte șase zile, sejur pentru care fiecare copil plătește 258 de lei, sumă ce include cazarea și trei mese pe zi. Însă ce contează cel mai mult sunt impresiile cu care pleacă acasă micuții și bucuria de a petrece o vacanță la doi pași de mare. 