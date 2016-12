SUV-urile sunt cele mai furate maşini din SUA

SUV-urile sunt cele mai furate mașini din SUA

Hoții americani preferă SUV-urile, potrivit studiului anual realizat Insurance Institute for Highway Safety. Astfel, în ultimele 12 luni, SUV-urile au fost cele mai furate mașini din America, deși prețul benzinei a fost, la începutul anului, extrem de mare. În plus, numărul mare al SUV-urilor le permite hoților să scape aproape de fiecare dată, întrucât aceste vehicule nu ies în evidență deloc. În plus, piesele lor se vând foarte bine pe piețele europene. Pe primul loc în topul furturilor se află Cadillac Escalde ESV, urmat de Ford F-250 SuperCrew, versiunea din 2007 a Cadillac Escalde, trei modele Dodge, Hummer H2 și Honda S2000.