Sursă sigură pentru căutarea unui job

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai mare încredere ca și sursă pentru căutarea unui loc de muncă o consideri a fi anunțurile publicate în presă.Specialiștii în Resurse Umane confirmă că anunțurile din presa scrisă reprezintă una din sursele importante pe c are le putem utilize în căutarea unui serviciu. Însă, ar trebui ca urmărirea anunțurilor în mass-media să fie făcut în mod constant, zilnic. Și asta din cauză că atât în presa scrisă, cât și în presa online se publică, de multe ori, informații mai utile decât în alte publicații. În plus, prin urmărirea constantă a presei se pot identifica și eventualele oportunități de carieră, întrucât sunt companii care își exprimă public intențiile de dezvoltare ale unor departamente.