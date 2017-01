Supermenii raidurilor montane

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Competițiile de adventure racing cuprind probe de orientare, ciclism, cross, sporturi nautice, alpinism, etc. Echipele participante la întreceri pot avea între doi și cinci membri, în funcție de regulile stabilite de fiecare organizator în parte. Începuturile competițiilor de adventure racing stârnesc adesea dezbateri aprinse. Primul maraton montan - Karrimor International Mountain Marathon - a avut loc în 1968 și acesta este considerat a fi anul nașterii competițiilor moderne de adventure race. La Maratonul Karrimor, participau echipe de două persoane, care trebuia să traverseze terenuri muntoase cărând cu ei tot ceea ce aveau nevoie ca să supraviețuiască, pe o distanță dublă față de o cursă clasică de maraton. În 1980, în Noua Zeelandă, s-a desfășurat Alpine Ironman, unde concurenții individuali trebuia să alerge, să vâslească și să schieze pe o anumită distanță. Un an mai târziu, creatorul Alpine Ironman, Robin Judkins, a lansat o alta competiție, mult mai cunoscută acum - „Coast to Coast race", care includea toate elementele de adventure racing modern: alergări, mountain biking și vâslit. Independent, o altă competiție nord-americană a luat startul în 1982 - Alaska Mountain Wilderness Classic. Aceasta se desfășura pe parcursul a șase zile, în sălbăticie (echipele trebuia să-și care singure tot echipa-mentul și mâncarea), pe o distanță de 150 de mile. Această cursă continuă și în zilele noastre, schimbându-și traseul o dată la trei ani. Sursa: site-ul xtrem.ro Eco-Challenge, promovat în cadrul premiilor Emmy În anii '90, competițiile de adventure racing au început să fie mediatizate mult mai mult, acestea devenind un sport din ce în ce mai popular. În 1995, concursul televizat Eco-Challenge a fost promovat în cadrul premiilor Emmy. Ultima oară, Eco-Challenge s-a ținut în 2002, an în care s-a lansat cea mai mare competiție de adventure racing din Statele Unite - Primal Quest. Parapantă și curse de cămile Disciplinele acceptate ca probe la competițiile de adventure racing sunt următoarele: probe nautice - kayaking, canotaj, rafting, tubing; probe pe două roți - mountain biking, kick-scooters, role; probe aeriene - parapantă, parasailing; probe de teren - orientare, înot, alpinism, sporturi de coastă; probe în coardă - escaladă, rapel, traverse, tiroliană. De asemenea, sunt acceptate cursele de cai, cămile sau câini.