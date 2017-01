Superleggera de vara

Ştire online publicată Vineri, 19 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Inginerii de la Lamborghini par foarte ocupati in perioada aceasta. Dupa ce ne-au aratat cum suna noul V12 ce va echipa varful de gama al marcii din Sant’Agata Bolognese, urmasii lui Feruccio ne ofera cea mai noua versiune de Gallardo, derivata direct din turbulentul Superleggera. LP 570-4 Spyder Performante preia numele imposibil de pronuntat, dar a beneficiat de aceeasi cura de slabire ca si fratele sau coupe, astfel ca acum masina este mai usoara cu 65 de kilograme, ceea ce nu poate insemna decat un singur lucru: abuz de fibra de carbon. Pentru cei care au dezvoltat un fetis pentru materiale compozite, trebuie spus ca Spyder Performante are o caroserie realizata in proportie de 40% din fibra de carbon. Asta poate fi numit cool. Citeste mai departe...