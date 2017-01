Super party-uri la malul mării

Dacă vrei să iei parte la marile nebunii care se petrec la malul mării, atunci fă-ți rezervare din timp pentru a nu rata evenimentele de excepție. Fanii trupei Paraziții au posibilitatea să-i asculte pe cei trei băieți, diseară, în Discoteca Tineretului din stațiunea Costinești. Dacă nu ai timp să vii la mare până diseară, până vineri, cu siguranță, poți să-ți reprogramezi timpul liber, astfel încât să ajungi la concertul Paraziții din stațiunea Mamaia, din Wish Summer Club. Același club vă invită, sâmbătă, 8 august, să-l ascultați pe celebrul cântăreț american James Smith, care va susține un concert live incendiar. Împătimiții DJ-ului, producătorului și remixer-ului Sasha pot veni pe litoral, sâmbătă, 8 august, să-l asculte pe unul dintre cei mai inspirați artiști ai muzicii electronice actuale. Sasha revine cu producții fresh în setul său și, dacă vrei să-l asculți, poți cumpăra un bilet în schimbul sumei de 30 de lei, până la ora 01,00, și 50 de lei, după această oră. Tot sâmbătă, 8 august, Grimus va susține un concert la terasa H2O din stațiunea Mamaia. Pentru prima dată într-un concert în România, Kelly Rowland vine în Club Bamboo Mamaia, într-un concert live excepțional, vineri, 7 august. Prețul unui bilet la ineditul concert este de 50 de lei. Un eveniment unic pe litoral, în acest week-end, este cel organizat de Club Expirat, din Vama Veche, care vă invită la Chill by the Sea, sâmbătă, 8 august, începând cu ora 19,00.